Tiroteo en Boulder, Colorado: Los disparos registrados por la radio policial – Audio

Puedes escuchar el audio inicial de la radio policial en vivo sobre el tiroteo masivo de Boulder, Colorado, a continuación.

El comandante Kerry Yamaguchi dijo en una conferencia de prensa que “tenemos varias personas que murieron en este incidente. Uno de ellos era un oficial de policía de Boulder”. El jefe de policía confirmó más tarde que habían muerto 10 personas, incluido el oficial de policía de Boulder, Eric Talley. El sospechoso ha sido identificado como Ahmad Alissa.

El sospechoso, ahora bajo custodia, resultó herido en el incidente y está siendo tratado por lesiones. El motivo del agresor no está claro y la policía no ha revelado los nombres de las otras nueve víctimas.

“Una tragedia y una pesadilla”, es como describió el tiroteo masivo el fiscal de distrito local Michael Dougherty.

La policía de Boulder confirmó que estaban respondiendo a la situación del tirador activo con múltiples víctimas en una tienda de comestibles en Boulder, Colorado, este lunes por la tarde, según un tweet. Los videos gráficos y las fotos surgieron de la escena del tiroteo en la tienda de comestibles King Soopers.

Surgieron otras fotos y videos que mostraban a un hombre con una pierna ensangrentada y esposado siendo llevado por la policía. Sin embargo, no está claro si es el sospechoso.

Puedes escuchar el audio inicial del escáner en vivo aquí:

https://ahoramismo.com/wp-content/uploads/2021/03/Boulder-228-258.mp3 https://ahoramismo.com/wp-content/uploads/2021/03/Boulder-257-327.mp3 https://ahoramismo.com/wp-content/uploads/2021/03/Boulder-327-357.mp3

Según el escáner de tráfico policial obtenido por Heavy, una de las víctimas del tiroteo fue un oficial de policía que se encontraba entre los primeros en acudir al lugar. El jefe luego confirmó esto, elogiando a Talley como un héroe. Tenía 51 años y estaba en la fuerza desde 2010.

Más tarde, la policía de Boulder escribió: “La notificación de emergencia acaba de salir: la policía de Boulder pide a las personas cerca de 17th y Grove que se refugien en el lugar mientras responden al informe de un individuo armado y peligroso. El Departamento de Policía está investigando para determinar si esto está relacionado con el tiroteo de King Soopers”. Sin embargo, no está claro si eso estuvo relacionado de alguna manera con el tiroteo.

Esto es lo que necesitas saber:

King Soopers es una cadena de tiendas de comestibles. Los videos gráficos y los relatos de los testigos arrojan algo de luz sobre lo que sucedió en el tiroteo masivo, a pesar de que la policía no brindó detalles al principio. Una transmisión en vivo capturó los momentos iniciales de la escena. Debido a las restricciones de edad, debe hacer clic en YouTube para verlo más arriba.

Un video perturbador muestra a dos víctimas en el suelo fuera de la tienda y una tercera también tendida. “Busque el 911 aquí mismo”, dice el hombre que está filmando el video. “Tenemos a los heridos en el suelo. No lo sabemos. Hay un tirador, tirador activo en alguna parte. Podría estar en la tienda. Fue a la tienda. Oh Dios mío. Chicos, tenemos gente en King Soopers”. Luego se escuchan disparos en el video.

El video en vivo muestra un vehículo blindado en la escena. “Chicos, esto pasó… ni siquiera hace 30 segundos. Escuché disparos. Chicos, hay un tirador activo”, dice el transmisor.

“La gente salió corriendo por la puerta trasera. El tirador activo todavía está allí”, dijo el transmisor en vivo al principio del video. Luego corre por la tienda. “Chicos, tenemos una situación de tirador activo en King Soopers”, dice. “Está dentro del edificio en este momento”. La policía aún no está en la escena cuando el video se transmite inicialmente, pero se pueden escuchar las sirenas a la distancia.

Luego llegó la policía de Boulder y se reunió en la tienda.

