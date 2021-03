Policía entre los 10 muertos que dejó tiroteo en King Sooper en Colorado

Un oficial de policía de Boulder, Colorado, murió cuando respondió a la escena en medio de un tiroteo activo en el supermercado King Sooper, confirmó el comandante de su departamento durante una conferencia de prensa el lunes por la noche.

No se ha revelado el nombre del oficial fallecido todavía, pero las autoridades dijeron que estaban trabajando para notificar a las familias de las víctimas antes de dar a conocer cualquier información sobre le identidad y el número exacto de personas que murieron en la tienda de víveres.

La policía recibió una llamada poco antes de las 3 p.m. hora local y arribó a la tienda de comestibles en el 3600 de Table Mesa Drive. Se arrestó a una persona de interés, pero los funcionarios tampoco no dieron a conocer su nombre de inmediato. Las autoridades dijeron que el sujeto resultó herido en el lugar y que lo llevaron a un hospital local. No había una amenaza posterior para el público, advirtieron.

Esto es lo que necesita saber:

La policía confirmó que un oficial de policía de Boulder que respondió murió en el cumplimiento del deber durante el tiroteo masivo

El comandante de la policía de Boulder, Kerry Yamaguchi, confirmó los primeros informes de que un oficial de policía había muerto en el lugar del tiroteo masivo en Boulder.

A shooting at a King Soopers supermarket in Colorado killed multiple people Monday, including a police officer, and a suspect was in custody, authorities said. For more, tap here: https://t.co/zQN9nlPt8F. pic.twitter.com/GxbWdkjSHX — NBCWashington (@nbcwashington) March 23, 2021

“Hubo pérdida de vidas. Hubo varias personas que murieron en este incidente y lamento tener que informar que uno de ellos era un oficial de policía de Boulder”, dijo Yamaguchi. “Durante este momento difícil, le pediría a los medios de comunicación y al público, que respeten la privacidad de la familia del oficial y sus compañeros de trabajo aquí en el departamento de policía”.

CommissBratton: RT @NBCNews: LIVE: Boulder Police hold press conference following response to active shooter situation at Colorado grocery store. https://t.co/4uptOiIM09 — Robert Charlson (@CRCommissioner) March 23, 2021

El oficial asesinado fue uno de los primeros en llegar al lugar. Fue baleado y asesinado momentos después de su llegada, según el tráfico de escáner obtenido por Heavy.

Yamaguchi dijo durante la conferencia de prensa del lunes por la noche que la policía llegó “a los pocos minutos de las llamadas iniciales al 911 y entró al edificio muy rápidamente”.

Aproximadamente 100 vehículos de primeros auxilios escoltaron el cuerpo del oficial caído después del tiroteo masivo

Cerca de 100 vehículos de primeros auxilios se reunieron para escoltar el cuerpo del oficial de policía de Boulder caído en las horas posteriores al tiroteo, escribió el reportero Kyle Clark de 9News en Twitter.

Approximately 100 first responders’ vehicles are prepared for a procession to escort the body of the Boulder Police Officer who was among those killed in today’s supermarket shooting. pic.twitter.com/NUGn75mI71 — Kyle Clark (@KyleClark) March 23, 2021

“Aproximadamente 100 vehículos de socorristas están preparados para una procesión para escoltar el cuerpo del oficial de policía de Boulder, que estaba entre los muertos en el tiroteo en el supermercado de hoy”, escribió el reportero.

El comunicador compartió un video de la procesión, mientras un mar de luces rojas y azules escoltaba silenciosamente al oficial.

La ciudad de Boulder compartió una imagen en Twitter que fue retuiteada por el Departamento de Policía de Boulder.

Procession for fallen Boulder PD officer. Our view from Table Mesa and Broadway #9NEWS pic.twitter.com/6R1duMvk4Z — Noel Brennan (@Noeltbrennan) March 23, 2021

“Nuestros corazones están rotos. Hoy se quitaron vidas, incluido uno de nuestros valientes oficiales de policía de @boulder”, decía el tweet.

La imagen era un paisaje superpuesto con texto.

“Este es un día trágico en Boulder”, decía el texto. “Nuestros corazones están destrozados por las vidas perdidas. Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos”.

Los legisladores locales también expresaron su apoyo a la policía después del tiroteo.

El congresista Ken Buck dijo que estaba orando por las autoridades.

“Orando por nuestras fuerzas del orden que están respondiendo al tiroteo activo en King Soopers en #Boulder”, escribió Buck. “Por favor, sigan los consejos de @boulderpolice y eviten el área”.

“Orando por toda la comunidad de #Boulder y todos los socorristas y las fuerzas del orden que responden a este terrible incidente”, escribió el Representante Joe Neguse.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.