Arrestan al sospechoso del tiroteo en King Soopers [FOTOS]

El sospechoso del tiroteo masivo que ocurrió esta tarde en el supermercado King Soopers en Boulder, Colorado, fue llevado preso, según escenas capturadas en fotos y videos.

También surgieron videos bastante gráficos y transmisiones en vivo de otro tipo en la tienda, que mostraban al menos un cuerpo tendido cerca del frente de la tienda. También se pudieron escuchar disparos en video.

El nombre del sospechoso y cualquier motivo que lo llevó a cometer este crimen aún no han sido revelados, y las autoridades aún tienen que confirmar cuántas personas murieron, si es que hubo alguna, aunque el audio del despacho indicó de manera preliminar que podría haber hasta seis personas fallecidas dentro de la tienda.

Sin embargo, imágenes capturaron a un hombre con una pierna ensangrentada siendo arrestado.

Esto es lo que necesita saber:

