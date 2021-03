Tiroteo en el supermercado King Soopers en Boulder, Colorado [VIDEOS]

La policía de Boulder, Colorado, respondió a lo llamados de un posible tiroteo en el supermercado King Soopers. Puede ver videos en vivo y otros videos capturados de este suceso a lo largo de este artículo. Tenga en cuenta que algunos de los videos son demasiado gráficos.

Un video bastante perturbador muestra un cuerpo tirado en el suelo. “Llame al 911 ahora mismo”, dice el hombre que está filmando el video. “Tenemos a los heridos en el suelo. No lo sabemos. Hay un tirador, un tirador activo en alguna parte. Podría estar en la tienda. Fue a la tienda. Oh Dios mío. Chicos, tenemos gente en King Soopers”. Luego se escuchan disparos en el video.

DEVELOPING: Police are responding to an active shooter at a supermarket in #Boulder , Colorado. Graphic video shows multiple people injured.

La cámara se desplaza para mostrar un cuerpo tendido en el suelo. Un anciano está parado en la entrada de la tienda, ileso, se ve en el video.

El motivo y el nombre del sospechoso aún no han sido revelados. La policía aún no ha confirmado el número de víctimas heridas, ni siquiera si hubo víctimas mortales.

Esto es lo que necesita saber:

Shooter In Boulder 2021-03-22T20:31:24Z

“incluso hace 30 segundos. Escuché disparos. Chicos, hay un tirador activo”, dice quien filma.

Los informes de los escáneres de la policía indicaron que podría haber hasta seis personas muertas, pero las autoridades no han confirmado esto aún.

“La gente salió corriendo por la puerta trasera. El tirador activo todavía está allí”, dijo el la persona que transmitía en vivo al principio del video. Luego corre por la tienda. “Chicos, tenemos una situación de tirador activo en King Soopers”, dice. “Está dentro del edificio en este momento”. La policía aún no estaba en la escena cuando el video se transmitió inicialmente, pero se pueden escuchar las sirenas en la distancia.

La policía de Boulder llega y se reúne en masa en la puerta principal de la tienda. Las autoridades también utilizaron un vehículo blindado en el lugar.

#BREAKING Photo of Police escorting someone in handcuffs out of #KingScoopers in #Boulder . Unknown if Suspect. Has Blood on legs. pic.twitter.com/oUUyCj5Pc7

También surgieron fotos de la escena. Uno mostraba a un hombre con sangre en la pierna. La policía de Boulder escribió en Twitter: “ALERTA: Tirador activo en King Soopers en Table Mesa. EVITE LA ZONA. PIO está en ruta”.

Otros videos mostraron lo que parecía ser el sospechoso arrestado.

We’re on @fox5dc as we monitor an active shooter situation out of Boulder, CO.

On with @LokayFOX5 now— these live pictures coming in of an arrest. pic.twitter.com/3oDnPftvQT

— Marina Marraco (@MarinaMarraco) March 22, 2021