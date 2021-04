Tiroteo masivo en Carolina del Sur: cinco muertos

Al menos cinco personas murieron como consecuencia de un tiroteo masivo ocurrido este miércoles en el condado de York, en Carolina del Sur. La Oficina del Sheriff del Condado de York confirmó a través de Facebook que entre las víctimas fatales hay un médico muy reconocido en la comunidad y dos niños.

La policía acudió a la casa de la familia Lesslie luego de que vecinos reportaran ruido de disparos alrededor de las 4:45 PM, informó la CNN.

The shootings in S.C. left dead doctor Robert Lesslie and three family members, along with a man working at the house. https://t.co/mkQOzSR0JW — HuffPost (@HuffPost) April 8, 2021

“El Dr. Robert Lesslie y su esposa, Barbara Lesslie fueron encontrados en la casa y murieron como resultado de heridas de bala, así como sus dos nietos. James Lewis, de Gastonia, estaba trabajando en la casa y murió por heridas de bala”, indicó la policía.

Los nietos de Robert y Barbara Lesslie tenían 5 y 9 años. “Esperamos compartir más información sobre este trágico evento lo antes posible. Gracias por tu paciencia”, reza el último comunicado policial.

Trent Faris, portavoz del sheriff del condado de York, expresó su dolo en una conferencia de prensa y aseguró que la policía ya identificó y apresó a un sospechoso, el hombre que sería el autor del ataque contra los Lesslie.

Hay una sexta persona herida de bala que fue traslada a una unidad de cuidados intensivos.

A doctor, his wife and two of their grandchildren were among five people fatally shot in South Carolina late Wednesday, the police said. A suspect was in custody, but the motive was unclear. https://t.co/3OUpqRK1DO — The New York Times (@nytimes) April 8, 2021

El martes, otro tiroteo masivo había sido noticia, esta vez en Frederick, Maryland. La policía detuvo a un médico de la Armada quien sería el responsable de haber herido a dos personas en un parque industrial.

Robert Lesslie, una eminencia de la comunidad de York

El tiroteo masivo en Carolina del Sur dejó en estado de shock al condado de York. Robert Lesslie era un médico reconocido, que ejercía su profesión desde 1981.

El propio Trent Faris, vocero del sheriff del condado de York, reveló en conferencia de prensa que Robert Lesslie había sido su pediatra: “El Dr. Lesslie era mi médico mientras crecía”.

“El Dr. Lesslie ha sido una de esas personas que todo el mundo conoce. Él fundó Riverview Medical Center en Rock Hill y ha sido un elemento básico en Rock Hill durante años”, agregó Faris.

🙏🙏 A suspect was found after an hours-long search for the attacker in a South Carolina shooting Wednesday evening that left five people, including two children and a prominent doctor, dead, authorities said.https://t.co/UsyLvjKfAU pic.twitter.com/GnFy6lUbr7 — ABC 13 News – WSET (@ABC13News) April 8, 2021

La CNN aporta que Robert Lesslie fue uno de los fundadores del Riverview House Calls & Riverview Hospice and Palliative Care de la ciudad de Rock Hill, ciudad que de acuerdo al último censo (2010) cuenta con una población de 71 154 habitantes.

Un sospechoso detenido

La policía del condado del condado de York detuvo a un hombre, cuya identidad no fue revelada, que se estima habría sido el autor del tiroteo masivo. Cabe señalar que tampoco fue difundido el móvil del asalto a la familia Lesslie.

Grandparents, grandchildren killed in South Carolina mass shooting; suspect found https://t.co/MxeNAdAiHI pic.twitter.com/eN1QTa89qN — Eyewitness News (@ABC7NY) April 8, 2021

“Hemos encontrado a la persona que creemos es responsable y estamos con ella en este momento”, expresó Trent Faris.

“Hemos identificado a la persona que sentimos que es responsable del tiroteo en Marshall Rd. Lo encontramos en una casa cercana al lugar. No hay amenaza activa para la comunidad. Los detectives todavía están en la zona sirviendo una orden de registro e investigando este trágico evento”, había comunicado la Oficina del Sheriff del Condado en una publicación de Facebook.

