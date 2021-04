Joven de 28 años muere tras castigo de la policía por violar la cuarentena – Video

Darren Peñaredondo, un joven filipino de 28 años, murió el pasado 3 de abril luego de cumplir con el duro castigo impuesto por las autoridades locales al haber sido detenido por una presunta violación de la cuarentena, medida que rige en aquel país asiático por la pandemia de COVID-19.

Según reporta Rappler, un reconocido medio de noticias de Filipinas, la publicación de Facebook de Adrian Luceña, primo de Darren Manaog Peñaredondo, la víctima murió luego de ser obligado a hacer 300 rondas del ejercicio en Barangay Tejero, el pasado 1 de abril.

BREAKING: Darren Peñaredondo, the 28-year-old man who passed away after being forced to do 300 rounds of exercise, died of stroke, according to his death certificate obtained by Rappler. | via @jairojourno pic.twitter.com/ehqDBdGQOv

