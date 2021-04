Dramático rescate en un buque carguero en el Mar del Norte – Videos

Miembros de la Guardia Costera de Noruega protagonizaron en las últimas horas un impactante rescate de la tripulación del Eemslift Hendrika, un buque de bandera neerlandesa que no soportó la intensa actividad del mar del Norte y fue asistido a tiempo para salvar la vida de sus doce marineros, según informa Daily Mail.

Las autoridades noruegas, citadas por el diario noruego The Local, informaron que la docena de tripulantes del Eemslift Hendrika fue rescatada sana y salva.

Mientras que los primeros ocho rescatados fueron trasladados por avión desde la cubierta del buque de carga, los últimos cuatro tuvieron que saltar al agua antes de que el carguero comenzara a perecer ante el fuerte oleaje del mar del Norte, detalla la citada fuente local.

The craft's engines failed and was being battered around by high waves off the coast of Norway.

