Canal de Suez: Carguero ‘Ever Given’ es desencallado por completo – Videos

Después de intentos trabajos realizados a lo largo de casi una semana, el carguero “Ever Given” fue desencallado por completo del Canal de Suez y liberó una de las rutas comerciales más transitadas a nivel mundial, según reportaron las autoridades de Egipto.

Según reporta el diario egipcio Al Ahram, la Agencia del Canal de Suez (SCA, por sus siglas en inglés) logró reflotar el carguero “Ever Given” este lunes por la mañana -hora de Egipto- gracias a las últimas maniobras de remolque.

En tanto que el proveedor de servicios del Canal de Suez, Leth Agencies, confirmó que el buque carguero ya reanudó su navegación hacia el norte, en su camino hacia Bitter Lakes (Gran Lago Amargo), sitio ubicado en el mismo Canal de Suez.

Suez Canal mega ship is finally freed and is moving down channel pic.twitter.com/fN6n8qBSN2 — The Sun (@TheSun) March 29, 2021

Poco tiempo después de que se logre reflotar al carguero encallado, el presidente de la SCA, Osama Rabie, anunció en una llamada telefónica al canal satelital egipcio Extra News que la navegación en el Canal de Suez se reanudaría este mismo lunes por la noche a las 8 pm de Egipto, reporta Al Ahram.

El canal de Suez restablece el tráfico tras conseguir reflotar el buque atascado https://t.co/RML5s5NpWW pic.twitter.com/PqZRPATd1R — EL PAÍS (@el_pais) March 29, 2021

Por su parte, la BBC informa que Osama Rabie detalló que los barcos remolcadores lograron modificar la orientación del buque en un 80 por ciento y alejarlo de la orilla del canal 102 metros, frente a los cuatro en los que se situaba cuando estaba encallado.

Distintas embarcaciones vuelven a navegar por el Canal de Suez y se reactiva el comercio mundial

El Canal de Suez finalmente quedó despejado luego de que el gigante portacontenedores Ever Given fuera movido en una compleja operación.

Se restablece el tráfico marítimo y baja la presión sobre el comercio mundial por el retraso en entrega de mercancía https://t.co/cn7cSfVv3q pic.twitter.com/g9nCUtbU8U — Patricia Janiot (@patriciajaniot) March 29, 2021

Al Ahram, el prestigioso periódico de Egipto que vino informando sobre el buque “Ever Given” encallado en el Canal de Suez, reporta que 113 barcos cruzarán el canal este martes desde ambos lados, según recientes declaraciones de Osama Rabie.

UPDATE 1: 113 ships to pass through #SuezCanal in both directions by Tuesday morning: SCA chairman https://t.co/99ks6yJBXV — Ahram Online (@ahramonline) March 29, 2021

Asimismo, una fuente marina consignada por el citado medio precisó que los barcos viajaban este lunes hacia el sur, con destino al mar Rojo, mientras que Leth Agencies agregó que 43 barcos habían reanudado el tránsito desde Bitter Lakes, punto que separa al canal en dos secciones.

🔴 AHORA: Cerca de las 5:40 am (hora local), logran desatascar el barco Ever Given tras permanecer 6 días atorado en el Canal de Suez, Egipto, tapando el paso. pic.twitter.com/E1tfk3pwz3 — PlanetaTV (@PlanetaTVmx) March 29, 2021

Consumado el reflotamiento del carguero “Ever Given” en el Canal de Suez, Abdel-Fattah El-Sisi, presidente de Egipto, emitió un comunicado a través de sus redes sociales para manifestar su satisfacción por las tareas realizadas para destrabar el conflicto de alcance mundial.

Hoy, los egipcios han logrado poner fin a la crisis del barco encallado en el Canal de Suez a pesar de la tremenda complejidad técnica que rodeó este proceso por todos lados. Devolviendo las cosas a su curso normal, con manos egipcias, el mundo entero tendrá asegurado el camino de sus bienes y necesidades que pasan por esta arteria de navegación axial. Agradezco a todos los egipcios leales que contribuyeron técnica y prácticamente a poner fin a esta crisis. Hoy, los egipcios han demostrado que siempre son responsables, y que el canal que cavaron con los cuerpos de sus antepasados y defendieron el derecho de Egipto a él con las almas de sus antepasados. Los egipcios deciden. Y la paz, mi patria.

De acuerdo al testimonio de la máxima autoridad del Canal de Suez al canal egipcio Nile TV, el buque portacontenedores “Ever Given” no ha sufrido daños y el canal es navegable.

La empresa taiwanesa Evergreen Line, dueña del “Ever Given”, anunció este lunes que el buque carguero será inspeccionado sobre su navegabilidad luego de que complete su viaje, reporta Al Ahram.

La economía de Egipto no se verá afectada por el buque encallado en el Canal de Suez, según pronósticos de la agencia Moody’s

LIVE UPDATES: #Egypt’s balance of payments is not expected to see a significant disruption as a result of the Suez Canal blockage https://t.co/TpwRWlRfZz#Moodys #Suez #SuezBLOCKED — Ahram Online (@ahramonline) March 29, 2021

En cuanto al posible impacto económico que podría atravesar Egipto por el carguero “Ever Given” encallado en el Canal de Suez durante casi una semana, la agencia Moody’s pronostica que el país no experimentará una una interrupción significativa en su balanza de pagos, reporta Al Ahram.

“Una interrupción temporal no cambiará materialmente nuestras expectativas de un retorno a los ingresos del canal anteriores a la crisis, a medida que se recupere el comercio mundial. A pesar de la importancia del canal, especialmente para los productos de hidrocarburos transportados por mar, esperamos que otros exportadores dependientes del Canal de Suez, incluidos los países exportadores de petróleo de Oriente Medio, no se vean afectados en ausencia de una interrupción prolongada”, comunicaron desde la agencia Moody’s este lunes, tras confirmarse el reflotamiento del “Ever Given”.

🔴El buque Ever Given, finalmente está en movimiento en el Canal de Suez.

🔴Será remolcado hasta el lago para ser impeccionado. 🤫🤫 pic.twitter.com/Y1hNUThg5x — Michel D Notre Dame🧙‍♂️ (@NOSTRAD2050) March 29, 2021

Sobre este punto, Moody’s explica que los ingresos del Canal de Suez ascendieron a casi el 2 por ciento del PBI de Egipto en promedio antes de la crisis del COVID-19, contribuyendo significativamente a los ingresos totales por cuenta corriente de Egipto.

No obstante, los expertos de la citada agencia estiman sobre una posible caída en la producción global de contenedores entre un 10 y un 15 por ciento por el conflicto en el Canal de Suez.

Hasta este momento, Moody’s califica a Egipto en B2 estable en términos de calificación crediticia.

