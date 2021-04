Tiroteo en Maryland: Hombre hirió a dos personas y luego fue abatido

La policía de la ciudad de Frederick, en Maryland, abatió a un hombre que había herido a dos personas con impactos de armas de fuego en un parque de oficinas. Fuentes policiales reportaron que se trata de un “tirador activo”. La noticia fue confirmada por la propia policía a través de un breve comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que se trata de una noticia en desarrollo. La policía de Frederick aún no precisó la identidad de las víctimas, que fueron trasladas en helicóptero hacia el hospital más cercano en estado crítico.

Un cable de la agencia AP indica que el atacante es un médico de la Marina de los Estados Unidos, con experiencia en el manejo de armas. El hombre, cuya identidad tampoco trascendió en los medios de comunicación, hirió a las dos personas en un parque empresarial de Maryland para luego huir a una base militar cercana al lugar del ataque.

En esa base militar se atrincheró contra la policía, que rápidamente lo disuadió respondió con disparos. El hombre murió como consecuencia de ese enfrentamiento con los agentes, de acuerdo a fuentes de la Marina de los Estados Unidos.

Two people were seriously injured in a shooting near Fort Detrick, an Army base in Frederick County, Maryland, on Tuesday morning. The suspect in the shooting is dead, the police said.https://t.co/v9CM86TOuC

— The New York Times (@nytimes) April 6, 2021