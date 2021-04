Fantahun Woldesenbet, sospechoso de tiroteo en Frederick, Maryland: ¿Quién era?

Fantahun Girma Woldesenbet fue identificado por la policía de Frederick como el ayudante médico de la Armada acusado de disparar y herir a dos personas en un parque industrial en Frederick, Maryland, antes de que el personal del cercano Fort Detrick le disparara fatalmente.

La Marina de los Estados Unidos identificó a Woldesenbet como un médico de un hospital de 38 años. Dos víctimas fueron trasladadas a un hospital de Baltimore con heridas graves. El tiroteo inicial se informó en Riverside Tech Park en la parte noreste de la ciudad. Las víctimas también eran miembros de la Armada, dijeron las autoridades.

El jefe de policía de Frederick, Jason Lando, dijo durante una conferencia de prensa que Woldesenbet alcanzó el rango E-4 y vivía en Frederick. Fue identificado como técnico de laboratorio médico en las actas de la reunión de 2019 de la 208a reunión de la Junta de Regentes de Servicios Uniformados de la Universidad de Ciencias de la Salud.

Esto es lo que debes saber:

1. Woldesenbet asistió a la Universidad de Ciencias de la Salud de Servicios Uniformados en Bethesda, Maryland, como estudiante de técnico de laboratorio médico

Brigadier General Michael Talley says 38yo Fantahun Girma Woldesenbet shot & injured 2 other sailors with a rifle inside a Navy installation at Riverside Tech Park in Frederick at 8:20a. 25m later he drove past security at Ft Detrick gate, showed a gun, was shot & killed. pic.twitter.com/QfwD9Bi1K9 — Megan Cloherty (@ClohertyWTOP) April 6, 2021

Woldesenbet asistió a la Universidad de Servicios Uniformados de Ciencias de la Salud en Bethesda, Maryland, como estudiante de técnico de laboratorio médico. Se proyectaba que se graduaría en diciembre de 2019, según una carta del director académico y decano de la escuela.

Woldesenbet estaba estacionado en Fort Detrick, dijeron las fuerzas del orden. Era un E-4, o suboficial de tercera clase, dijo el jefe de policía de Frederick, Jason Lando, durante una conferencia de prensa.

Woldesenbet alcanzó el rango E-4 y vivió en Frederick. Lando dijo que el pistolero usó un rifle en el tiroteo. Vivía en la ciudad de Frederick, no en la base militar, dijo Lando.

El lugar del tiroteo fue en una institución militar en el parque tecnológico, según Lando.

Images you'll only see from #Chopper4: the bullet riddled vehicle driven onto #FortDetrick by Fantahun Woldesenbet, the 38 year old navy corpsman who shot two in #FrederickMD today #BreakingNews @nbcwashington pic.twitter.com/LFmYuRV9Xu — ʙʀᴀᴅ ꜰʀᴇɪᴛᴀꜱ (@Chopper4Brad) April 6, 2021

“Está vinculado al ejército, a la marina, y ahí es donde ocurrió el tiroteo, por lo que hay una conexión con la marina allí”, dijo.

El motivo aún está bajo investigación y las autoridades no especularon sobre por qué Woldesenbet supuestamente abrió fuego.

“Todavía estamos investigando el motivo, investigando las circunstancias exactas”, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa por la tarde Michael J. Talley, Brigadier General del Ejército.

2. Woldesenbet era un E-4 y se publicó en Fort Detrick, a unos 10 minutos de la escena inicial del rodaje en una instalación federal de investigación y desarrollo

Frederick, MD Shooting PM News Conference >>

• Motive still being investigated

• When suspect was stopped, Fort Detrick guards were reviewing his info against a BOLO, did not yet know the man they stopped was the suspect#breaking @WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/C19F8XmX3c — Mike Valerio (@MikevWUSA) April 6, 2021

El tiroteo ocurrió en un centro de investigación y desarrollo de 44 acres financiado con fondos federales, según un folleto del Riverside Technology Park. El parque empresarial de seis edificios incluye el único centro de investigación y desarrollo financiado con fondos federales del Instituto Nacional del Cáncer, los Laboratorios Charles River y el Laboratorio Nacional de Investigación del Cáncer de Frederick.

La Marina de los Estados Unidos se apresuró a confirmar el tiroteo en Fort Detrick en Frederick, Maryland, y dijo que un ayudante médico del hospital de la Marina fue el atacante. Más tarde, las autoridades identificaron a Woldesenbet como el pistolero. Fue asesinado minutos después del tiroteo inicial, escribió la Marina en Twitter justo antes de las 11 a.m. Fort Detrick emitió un comunicado diciendo que la situación se “neutralizó” cuando el sospechoso “traspasó” la puerta de Nalin Pond. El personal intentó revivirlo, pero fue declarado muerto en la escena, según el comunicado.

El comunicado decía:

INCIDENTE DE DISPARO (DISPARO ACTIVO – RESUELTO)

FORT DETRICK, Maryland — La policía de Fort Detrick ha neutralizado una situación de tirador activo que involucra a un hombre armado.

Después de un incidente de tiroteo fuera del poste, el sospechoso violó la puerta de Nalin Pond ubicada frente a Opposumtown Pike. El pistolero fue neutralizado y se iniciaron procedimientos médicos para salvar vidas. El pistolero fue declarado muerto en el lugar.

“Nuestra prioridad número uno es la seguridad de nuestra gente”, dijo el comandante de la guarnición del ejército de los Estados Unidos en Fort Detrick, coronel Dexter Nunnally. “Nuestro personal de respuesta a emergencias está bien capacitado para este tipo de situaciones y la rápida respuesta de nuestra policía militar nos permitió contener esta amenaza rápidamente”.

Fort Detrick y la policía local continúan investigando este incidente.

El comunicado de la Marina también dijo que el pistolero había sido asesinado.

“La Marina de los EE. UU. Puede confirmar que hubo un incidente con un tirador activo en Fort Detrick, MD que involucró a marineros de la Marina de los EE.UU. El tirador, un ayudante médico del hospital de la Armada, ha fallecido. Continuaremos actualizándonos con detalles adicionales a medida que evolucione la situación”, escribió la Marina en Twitter. “#USNavy puede confirmar que hubo un incidente con un tirador activo en Fort Detrick, MD, que involucró a marineros de la Marina de los EE. UU. Continuaremos actualizándonos con detalles adicionales a medida que evolucione la situación”.

Más tarde, Fort Detrick publicó un comunicado en Facebook diciendo que partes de las instalaciones estaban cerradas debido a la investigación en curso.

“Debido a los hechos ocurridos esta mañana, se están llevando a cabo investigaciones sobre la instalación”, dice el comunicado. “La policía ha acordonado esas áreas de la instalación, por lo que esas áreas ahora están fuera de los límites y están identificadas por conos, cinta policial o personal del Punto de Control de Tráfico. En este momento, Nalin Gate es parte de esa área y actualmente está cerrada, use Veterans y Old Farm Gates para acceder dentro y fuera del puesto”.

3. Las dos víctimas eran marineros y trasladados en helicóptero médico con lesiones graves

Two people were seriously injured in a shooting near Fort Detrick, an Army base in Frederick County, Maryland, on Tuesday morning. The suspect in the shooting is dead, the police said.https://t.co/v9CM86TOuC — The New York Times (@nytimes) April 6, 2021

La policía había sido llamada a la escena del tiroteo en Riverside Tech Park alrededor de las 8:20 a.m., que está a unas 4 millas al este de Fort Detrick, dijo Lando. Comunicó también que las víctimas eran marineros y estaban gravemente heridos. Una de las víctimas permaneció en estado crítico en Baltimore Shock Trauma, y ​​se esperaba que la segunda víctima fuera liberada el miércoles. Lando dijo que se notificó a las familias de las víctimas.

“Sabemos que algunas personas huyeron del negocio”, dijo durante una rueda de prensa.

Describió el incidente del tiroteo activo como una situación con dos escenas del crimen, la primera en el Riverside Tech Park y la segunda en la guarnición del Ejército de los EE.UU. Lando dijo que las víctimas fueron trasladadas en helicópteros médicos a centros de trauma en Baltimore.

Una llamada al 911 provino de Nicolock Paving Stones, ubicado en el parque industrial, luego de que una persona ingresara al negocio en busca de ayuda. Eso llevó a informes tempranos e inexactos que indicaban que el tiroteo ocurrió en el negocio. Nicolock Paving Stones emitió un comunicado aclarando los hechos y el lugar del tiroteo.

“Un informe reciente ha indicado que hoy tuvo lugar un tiroteo en las instalaciones de Nicolock Paving Stones en Frederick, MD. Sin embargo, esto no es correcto”, dijo el comunicado. “Hubo un tiroteo dentro del parque industrial donde se encuentra la instalación de Nicolock, y una víctima ingresó a nuestra propiedad en busca de ayuda. Nuestro equipo pudo ayudarlo y llamó a las autoridades. Nos complace informar que todos los empleados de Nicolock están a salvo”.

4. Fort Detrick es una instalación de comando de investigación y desarrollo médico del ejército de EE.UU., con una población de aproximadamente 10 mil personas

An FBI-led investigation is underway into why 38-year-old Navy medic Fantahun Girma Woldesenbet shot two sailors at a Naval office near Fort Detrick in Frederick, Maryland this morning: https://t.co/PSGkfB4CQZ — WJZ | CBS Baltimore (@wjz) April 6, 2021

Fort Detrick es una guarnición del ejército de EE.UU. con una población de aproximadamente 10 mil personas, que incluye tanto personal militar como civiles, según el ejército de EE.UU. La guarnición es una instalación MRDC o una instalación del Comando de Investigación y Desarrollo Médico del Ejército de los EE.UU. (MRDC, por sus siglas en inglés) conocida por la investigación biomédica. La misión del MRDC es “apoyar a una comunidad multigubernamental que lleva a cabo investigación y desarrollo biomédicos, gestión de material médico, comunicaciones en todo el mundo y el estudio de patógenos de plantas foráneas”.

“La guarnición del ejército de los EE.UU., Fort Detrick, brinda apoyo a las operaciones de base sostenibles, programas de calidad de vida y administración ambiental para facilitar el sostenimiento de los intereses nacionales vitales”, escribe el Ejército de los EE.UU.

Shooter at Fort Detrick in Frederick Maryland, a Navy medic, has been identified Navy petty officer third class Fantahun Girma Woldesenbet. One of his two victims remains in critical condition. Motive still unclear. https://t.co/fITknaVWj9 — Rita Katz (@Rita_Katz) April 6, 2021

Fort Detrick apoya al Departamento de Defensa, el Departamento de Asuntos de Veteranos, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Dentro del Departamento de Defensa, Fort Detrick apoya a las cuatro ramas del ejército, dijeron autoridades militares.

“NBC 4 in Washington reported that the unidentified 38-year-old suspect traveled to Fort Detrick after the shooting. He was shot by personnel there.” https://t.co/Xjay9Gs66c — southpaw (@nycsouthpaw) April 6, 2021

Fort Detrick fue noticia en el año 2008 cuando el biólogo del ejército Bruce Edwards Ivins murió por suicidio en la base, después de enterarse de que sería nombrado sospechoso en los ataques con ántrax de 2001. Nunca fue acusado formalmente de enviar las cartas que mataron a cinco personas. ProPublica informó en 2011 que existían algunas dudas sobre si Ivins era el perpetrador.

5. Se informó al gobernador Larry Hogan sobre la situación y se elogió a las fuerzas del orden por la pronta respuesta

Officials with Fort Detrick say suspect drove through a security gate. Frederick Police had issued a "be on the lookout" alert prior to his arrival https://t.co/rGidxxd6jr — Scripps National News (@ScrippsNational) April 6, 2021

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, elogió a las fuerzas del orden a nivel estatal, local y federal por su rápida respuesta a la situación del tirador activo en un comunicado en Twitter.

I want to thank the federal, state, and local law enforcement officials for responding swiftly to the incident this morning in Frederick. We are keeping the victims in our prayers and @MDSP will continue to assist in the investigation. — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) April 6, 2021

“Quiero agradecer a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federales, estatales y locales por responder rápidamente al incidente de esta mañana en Frederick. Mantenemos a las víctimas en nuestras oraciones y @MDSP continuará ayudando en la investigación”, escribió en Twitter.

Tragic events in @FrederickMD today. My thoughts are with the victims and their families. I am closely following developments and appreciate the updates from the @USNavy. https://t.co/o9y2iRePo9 — Senator Ben Cardin (@SenatorCardin) April 6, 2021

“Eventos trágicos en @FrederickMD hoy”, escribió el senador estadounidense Ben Cardin en Twitter. Y agregó: “Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Estoy siguiendo de cerca los desarrollos y aprecio las actualizaciones de @USNavy”.

