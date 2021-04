Maya Millete: Dramática advertencia de una madre desaparecida en California

A poco de que se cumplan tres meses de la desaparición de Maya Millete, una mujer de 39 años de California, el abogado y familiares de la mujer revelaron detalles inquietantes sobre la relación que ella mantenía con su esposo, Larry Millete.

De acuerdo a la información exclusiva que brinda Fox News, Maya Millete, buscada desde el pasado 7 de enero, le habría advertido en reiteradas oportunidades a su círculo íntimo que la relación con Larry, su marido, no atravesaba su mejor momento.

Un testimonio clave en la investigación, obtenido por la citada fuente, pertenece a Richard Drouaillet, cuñado de Maya que aseguró que los problemas entre ella y su esposo, Larry, comenzaron mucho antes de que la madre de tres niños desaparezca por completo.

