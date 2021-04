Madre de 41 años sufre reacción alérgica tras recibir vacuna AstraZeneca – Fotos

En medio de las constantes pruebas que se continúan realizando a diario para verificar la efectividad de las vacunas contra el COVID-19, una madre británica de 41 años asegura haber sufrido una impactante reacción alérgica luego de recibir la vacuna AstraZeneca.

Según reporta el Daily Record, Leigh King, una madre de 41 años que reside en Wishaw, Escocia, recibió la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el Coronavirus el pasado 12 de marzo, pero después de más de dos semanas los dolores se han ido intensificando.

“Mi piel estaba tan dolorida y constantemente caliente. Nunca he sentido un dolor como este, ha sido una experiencia horrible”, contó Leigh King durante un contacto con Wishaw Press.

Wishaw mum left in agony after severe reaction to COVID vaccinehttps://t.co/2vMQ1tzNAE — Wishaw Press (@WishawPress) April 1, 2021

Asimismo, agregó: “Soy una persona muy sana y no estoy tomando ningún medicamento ni nada de eso. Ni siquiera estoy en una categoría vulnerable. Solo recibí la vacuna porque soy un cuidador no remunerado de mi hijo que tiene autismo y problemas de movilidad”.

“Ni siquiera he podido cuidar de él desde que me pusieron la vacuna porque tengo tanto dolor”, aseguró la mujer, según consigna el Daily Record.

El Daily Mail detalla que la reacción alérgica que sufre Leigh King, una peluquera de North Lanarkshire, se evidencia en La cara, los brazos, el pecho, la espalda y las piernas.

Según reporta The Sun, más de una de cada 10 personas que reciben la vacuna AstraZeneca experimentarán sensibilidad, dolor, calor, picazón o hematomas en el lugar de la inyección.

Leigh King recibió la vacuna el pasado 12 de marzo y asegura que empezó a sentir efectos secundarios “casi de inmediato”

Mother's arm erupts in agonising red rash after getting AstraZeneca's Covid vaccine https://t.co/NMSOFcZ4P7 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 31, 2021

Tal como narró ella misma en diálogo con Wishaw Press, Leigh King recibió la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 el pasado 12 de marzo, en el supercentro de Ravenscraig, un vecindario de la ciudad de Wishaw.

Y al concluir la inoculación, Leigh comenzó a sentir los efectos adversos “casi de inmediato”, según su testimonio.

“Fue una sensación horrible”, dijo la mujer.

“Nunca en mi vida estuve preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Decir que ha sido el peor momento de mi vida es quedarse corto”, aseguró.

Y subrayó: “Recibí la vacuna por primera vez el 12 de marzo en Ravenscraig y comencé a sentir efectos secundarios inmediatos”.

“La carta que me dieron decía que si los efectos secundarios aún ocurren después de 48 horas, debería ir al hospital. Fui a Wishaw A&E pero me rechazaron”, explicó Leigh.

La reacción alérgica que sufre Leigh King afecta directamente al cuidado de su hijo Aidan

En diálogo con Wishaw Press, Leigh King admitió que la reacción alérgica que presuntamente le produjo la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19 afecta directamente al cuidado de su hijo Aidan, de 13 años y quien sufre autismo.

“A Aidan también le ha resultado difícil todo esto. Tiene miedo de acercarse a mí por el aspecto de mi piel y le cuesta entender lo que está pasando”, señaló King con todo dolor.

“En casa es su lugar feliz y yo soy su mejor amigo, obtuve esta vacuna para cuidar a Aidan, pero ni siquiera he podido hacer eso”, lamentó la madre en contacto con Wishaw Press.

Y concluyó: “Esta ha sido una situación tan difícil, y ha sido tan agotador física y mentalmente para toda la familia. Pronto (Aislan) verá a un especialista en Glasgow y no podré estar allí para él. No puedo estar allí cuando más me necesita”.

