Tiroteo masivo en California deja 4 muertos entre ellos un niño: Video

Un tiroteo masivo se registró en un complejo de oficinas en Orange, California, dejando un saldo de cuatro muertos. Entre las víctimas fatales hay un menor.

El hecho ocurrió este miércoles 31 de marzo en horas de la tarde-noche y la noticia fue confirmada por el Departamento de Policía de Orange.

“Esta noche, alrededor de las 5:30 pm, los agentes atendieron una llamada de disparos en el área de 202 W. Lincoln”, se aseguró en el comunicado publicado en la cuenta de Facebook del Departamento de Policía de Orange.

“Los oficiales llegaron cuando se estaban efectuando los disparos y localizaron a múltiples víctimas en la escena, incluyendo víctimas fatales. Un oficial se vio involucrado en el tiroteo. La situación se ha estabilizado y no hay ninguna amenaza para la población. En breve serán comunicados más detalles sobre el hecho”, agrega el parte policial.

La policía encuentra varias víctimas en la escena de un tiroteo mortal en Orange, California. https://t.co/iNuCsBYKNP — CNN en Español (@CNNEE) April 1, 2021

De acuerdo a la CNN, un sospechoso fue trasladado al hospital con herida de bala. Asimismo, varios agentes tuvieron que intervenir en el tiroteo. La policía no confirmó mayores detalles acerca de los motivos del tiroteo ni la identidad de los muertos.

En las redes sociales circuló el video del momento en que los oficiales atrapan con vida a uno de los sospechosos de participar en el tiroteo. Se desconoce si la persona a la que detuvieron es la que luego fue derivada a un hospital con lesiones de arma de fuego.

At Least 4 Killed in Shooting in City of Orange California, police have "captured the suspect alive" pic.twitter.com/dpFsdzEdzQ — ✨Sk Boz✨ (@skkboz) April 1, 2021

“Puedo decirles que no hemos tenido un incidente como este en la ciudad de Orange desde 1997. Es una tragedia para las víctimas, sus familias, nuestra comunidad y nuestro departamento de policía”, consideró la teniente de policía Jennifer Amat, portavoz del Departamento de Policía de Orange.

Some updates by Orange Police Department on the mass shooting: Call was “shots fired”. Police arrived to an active shooting on 2nd floor. The police did engage with the shooter, shooter was injured and taken to hospital. 4 dead (including a child) 2 injured (including suspect). pic.twitter.com/2yVM7nYLJ8 — InMinivanHell (@inminivanhell) April 1, 2021

El mensaje de las autoridades de California

El tiroteo masivo ocurrido este miércoles en Orange generó el repudio de las autoridades de California, entre ellos el gobernador, Gavin Newsom.

4 dead, including one child, after mass shooting inside this office building on Lincoln near Glassell in Orange. About 5:30pm PD showed-up during shooting, opened fire. Suspect & 1 victim in hospital injured. Conditions, identities & motive unknown, per Orange PD. @KNX1070 pic.twitter.com/Mb9nfVBcVU — Emily Valdez, KNX 1070 (@EmilyValdezKNX) April 1, 2021

“Horrible y desgarrador. Nuestros corazones están con las familias afectadas por esta terrible tragedia esta noche”, expresó el gobernador de California en un mensaje de Twitter.

Horrifying and heartbreaking. Our hearts are with the families impacted by this terrible tragedy tonight. https://t.co/nw3On2RJH2 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 1, 2021

Otra de las que repudió el tiroteo masivo de Orange fue la representante de California Katie Porter.

Porter aseguró que junto a su equipo sigue de cerca la investigación para entender por qué ocurrió la balacera.

“Estoy profundamente entristecida por los informes de un tiroteo masivo en el condado de Orange, y sigo pensando en las víctimas y sus seres queridos mientras sabemos más”, expresó en Twitter.

I’m deeply saddened by reports of a mass shooting in Orange County, and I’m continuing to keep victims and their loved ones in my thoughts as we continue to learn more. My team and I will continue to monitor the situation closely. https://t.co/e736MgqCQe — Rep. Katie Porter (@RepKatiePorter) April 1, 2021

El de Orange es el tercer tiroteo masivo ocurrido en los Estados Unidos en las últimas tres semanas, luego de los incidentes acaecidos en un spa de Atlanta, Georgia que dejaron un saldo de ocho muertos, y el tiroteo ocurrido en un supermercado de Boulder, Colorado, en el que hubo diez víctimas fatales.

Habría dos heridos con armas de fuego

La periodista de Orange County Michele Gile, escribió en su cuenta de Twitter que habría habido seis personas que recibieron balazos en el tiroteo. Cuatro de ellas murieron y otras dos personas se encontrarían hospitalizadas convaleciendo de esas heridas provocadas con armas de fuego.

Mass shooting in #Orange. Sources say 4 are dead and that there may be 6 victims total hit at a business complex on Lincoln Avenue @cbsla #cbsla #massshooting pic.twitter.com/5GfO76FG7D — michele gile (@michelegiletv) April 1, 2021

De acuerdo a la información de NBC Los Ángeles, dos personas involucradas en el tiroteo se encuentran en el hospital.

PD: At around 5:30 p.m. 202 W. Lincoln in city of Orange officers arrived to an active shooting. (This is near @ChapmanU) a child was shot. 4 people are dead. LIVE interview with police happening now: https://t.co/62gA4QArrU — Ella Sogomonian (@EllaSogomonian) April 1, 2021

Algunos videos filmados por vecinos o gente que pasaba por la zona fueron compartidos en redes sociales.

El diario San Diego Union-Tribune recoge el testimonio de unos vecinos que, alertados por los comentarios que leían en las redes sociales, salieron de su domicilio para ver qué sucedía.

“Dios mío, no podía creerlo, somos una zona segura, realmente segura, así que tenía que saber qué estaba pasando. En todo el tiempo que llevo aquí no ha pasado nada que llame la atención, hasta esto”, expresó Nathan Zachary, un joven de 18 años.

