Trump pide reabrir templos e iglesias y declararlos esenciales: ¿desde cuándo?

El presidente Trump anunció este viernes que ha ordenado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que incluyan los lugares de culto como un servicio esencial en medio de la pandemia del COVID-19.

“Hoy estoy identificando lugares de culto, iglesias, sinagogas y mezquitas como lugares esenciales que brindan servicios esenciales. Algunos gobernadores han considerado que las licorerías y las clínicas de aborto son esenciales, pero han dejado de lado las iglesias y otras casas de culto. No está bien. Así que estoy corrigiendo esta injusticia y llamando a Casas de Adoración esenciales”, dijo Trump en conferencia de prensa.

El presidente dijo que está pidiendo a los gobernadores que permitan que los lugares de culto “se abran ahora”.

“Estos son lugares que mantienen unida a nuestra sociedad y mantienen unida a nuestra gente”, dijo Trump, quien agregó que la gente exige ir a la iglesia, la sinagoga y las mezquitas.

El mandatario manifestó que si los gobernadores no quieren considerar las casas de culto como sitios esenciales en sus estados, “desautorizaré a los gobernadores”.

“En Estados Unidos necesitamos más oraciones, no menos”, dijo Trump.

Las organizaciones comunitarias y religiosas son importantes para ayudar a frenar la propagación del coronavirus según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que ha establecido una guía provisional para los líderes religiosos.

Su nueva guía aún no se ha publicado, pero, bajo las órdenes del presidente Trump, parece que está dejando que esos líderes descubran cómo mantener los servicios y al mismo tiempo mantener seguros a los seguidores religiosos en medio de la pandemia del coronavirus.



Trump dijo: “Muchos millones de estadounidenses abrazan la adoración como una parte esencial de la vida. Los ministros, pastores, rabinos, imanes y otros líderes religiosos se asegurarán de que sus congregaciones estén seguras mientras se reúnen y oran. Los conozco bien. Aman a sus congregaciones. Ellos aman a su gente. No quieren que les pase nada malo a ellos ni a nadie más”.

El presidente Trump no tiene el poder de anular a los gobernadores en este tema. Durante el anuncio del presidente el viernes, dijo que si los gobernadores tienen problemas para reabrir sus casas de culto, pueden llamarlo, pero no llegarán lejos.

Jonathan Turley, profesor de derecho de interés público de Shapiro en la Universidad George Washington, columnista y analista legal de CBS y BBC News, tuiteó que el presidente no posee el poder para permitir la apertura de casas de culto si los gobernadores se oponen, diciendo: “no hay esperanza ni oración por tales mandatos presidenciales para forzar la apertura de iglesias”.

The President again has suggested that he has authority to force the opening of churches. As we have previously discussed, the President is asserting a power that is expressly barred in our system of federalism. In other words, … https://t.co/QAEyFNtW9P via @JonathanTurley

— Jonathan Turley (@JonathanTurley) May 22, 2020