Nancy Pelosi llama a Trump “obeso morbido”: ¿cuánto pesa el presidente?

El presidente Trump dejó este lunes a muchas personas atónitas y preocupadas, tras revelar que está usando hidroxicloriquina para mantenerse a salvo del coronavirus. Y en medio de las críticas recibidas, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, muy a su estilo, lanzó una estocada contra el jefe de Gobierno.

La líder del Congreso habló con “Anderson Cooper 360″, de CNN, y allí manifestó su postura ante la confesión de Trum y dijo que “no es una buena idea” que el presidente tome hidroxicloroquina.

“Prefiero que no tome nada que no haya sido aprobado por los científicos, especialmente por su grupo de edad y en su, digamos, grupo de peso, lo que es obesidad mórbida, dicen”, dijo Pelosi. “Entonces, creo que no es una buena idea”.

Los comentarios de la política de inmediato hicieron mella en redes sociales, donde muchos hicieron memes y burlas sobre la manera diplomática como Pelosi atacó la imagen del mandatario.

Según CNN, el presidente Trump pesa 243 libras y con 6 pies 3 pulgadas de estatura, el promedio de su masa corporal lo ubica en la categoría de obesidad, pero no obeso mórbido, como insinuó Pelosi.

El presidente Trump durante una mesa redonda con ejecutivos de restaurantes el lunes, declaró que toma hidroxicloroquina todos los días, como medida de precaución contra el coronavirus.

“Se sorprenderían de cuántas personas lo están tomando”, dijo Trump. “Especialmente los trabajadores de primera línea antes de que los agarre (el virus). Lo estoy tomando. Lo estoy tomando – hidroxicloroquina, ahora mismo, sí. Hace un par de semanas, comencé a tomarlo porque creo que es bueno. He escuchado muchas buenas historias”.



Al escuchar la audible sorpresa de los periodistas, seguida de una afluencia de preguntas sobre el uso de la hidroxicloroquina, Trump agregó:

“Si no es bueno, se los diré… no me lastimaré por eso. Ha existido durante 40 años para el lupus, la malaria y muchas cosas más. Muchos médicos lo toman. Yo lo tomo”, comentó el mandatario.

Trump ha estado defendiendo la hidroxicloroquina, el medicamento contra la malaria, como una posible cura del coronavirus durante un par de semanas durante sus conferencias de prensa. Hasta ahora, sin embargo, no ha habido ningún estudio que pruebe que la hidroxicloroquina pueda ayudar a combatir el coronavirus.

Según el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas, dos estudios mostraron que el medicamento contra la malaria “no aumentó la probabilidad de eliminación del virus” en pacientes infectados con un caso leve de COVID-19, “ni tuvo ningún efecto reduciendo los ingresos a cuidados intensivos o la muerte en pacientes franceses con enfermedades más graves”.