Trump recibió tarjeta débito (EIP) de los $1,200 por el COVID-19: ¿por qué si no calificaba?

En medio de la espera de nuevas ayudas en la que están los estadounidenses afectados por los estragos que la pandemia del coronavirus ha hecho en el país, esta semana se anunció una novedad que será de mucha utilidad para muchos de los que todavía no han recibido el cheque de los $1,200 o en depósito en sus cuentas. El Gobierno federal comenzará a enviar los pagos de estímulo a través de tarjeta débito prepagada.

Y aunque el plan apenas está empezando a implementarse, uno de los primeros, si no fue el primero, quien recibió la tarjeta de pagos, fue el presidente Donald Trump, en medio de un evento con funcionarios de la Administración federal.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, le entregó en público a Trump, una tarjeta débito con su nombre inscrito en ella, mostrando más o menos como lucirán las tarjetas que se espera reciban 4 millones de estadounidenses en las próximas semanas.

Sec. Steven Mnuchin: "We think debit cards are a safe and secure way of delivering refunds."

President Trump: "Do I sign the letter again or not?" pic.twitter.com/sKnSYXVnwA

— The Hill (@thehill) May 19, 2020