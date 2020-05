Jim Carrey le tose en la cara a Trump: ¿qué polémica se armó?: VIDEO

Jim Carrey tiene fama de ser un hombre irreverente, y esta vez, en un hecho que está dando mucho de qué hablar, el actor se hizo viral, por cuenta de un polémico video, en el que se aprecia burlándose del presidente, Donald Trump.

El protagonista de la película Ace Ventura, colgó en su cuenta de Twitter un video, en el que se escucha de fondo en un televisor al mandatario, hablando sobre el llamado “Obamagate”, tema que ha estado mencionando en el presidente en la última semana, y luego se le ve al actor acercándose poco a poco, tosiéndole de manera exagerada en la cara a Trump.

Mientras el mandatario seguí hablando en la pantalla, el actor de Hollywood no paraba de toserle, algo considerado riesgoso en la actual pandemia del COVID-19, aunque en este caso, obviamente se trataba de una parodia de Carrey.

“¿Obamagate? ¡Yo’mamagate!”,fue el comentario con el que el actor acompañó su publicación en Twitter, que en solo un par de horas se hizo viral, superando los 5.3 millones de vistas.

That’s a mighty fine looking gate! 💁‍♂️ pic.twitter.com/b84AVnJWZ0 — Ghost of MaverickCtzn •@🏠• (@GMaverickctzn) May 16, 2020

Y como si los tosidos no fueran suficientes, Carrey concluyó su polémico video sonándose con un pañuelo desechable, que luego pegó en todo el rostro de Trump.

De inmediato, y como era de esperarse, el clip desató todo tipo de reacciones, desde aquellas que vieron el video como un gran chiste y una manera de Carrey de protestar contra Trump hasta los que lo califocaron de grosero, ofensivo e irrespetuoso.



Bring back Obama pic.twitter.com/92yMiMheM9 — Pat Fuller #stayhome #TrustFauci #Biden2020 (@bannerite) May 16, 2020

“Qué risa”, “este video es una maravilla”, “bien hecho, que se le pegue algo a Trump”, “no paro de reírme” y “Jajajajaja!!!!!! Oh Jim, necesitaba algo así… ¡se lo merecía el #pañuelo de la muerte!”, fueron algunos de los comentarios que desató la irreverencia del actor de “Todopoderoso”, al tiempo que los más duros lo atacaron y le exigieron respeto hacia Trump.



“Eres uno de mis actores favoritos, pero odio ver esto”, “Súper triste. Siempre seré fanático de tu comedia y probablemente citaré alguna línea tuya mañana o al día siguiente. Simplemente no le faltes al respeto al Presidente de nuestro país”, “eso no es lo que se necesita en este momento” y “que idiota haciendo ese tipo de videos”, mencionaron quienes no vieron con nada de gracia el clip.

Más tarde el actor criticó directamente al gobierno federal por el manejo que ha dado de la pandemia del COVID-19 y dijo: “90,0000 en los Estados Unidos, más de 40,000 en el Reino Unido. El mayor número de muertos en el mundo codicioso. La mitad de esas muertes… prevenibles. REDRUM! REDRUM !! REDRUM!!!”.



Lo que si no tardaron en llegar muy pronto fueron todo tipo de memes tanto de críþicos como de simpatizantes de la salida de Carrey.