El 20 de mayo, la Universidad de Columbia lanzó un estudio “que evalúa los efectos de las primeras intervenciones no farmacéuticas” en la pandemia del COVID-19. El estudio concluyó que el 55% de las muertes al 3 de mayo, cuando el recuento de muertes en Estados Unidos superaba los 66,000, podría haberse evitado si Estados Unidos hubiera impuesto medidas de distanciamiento social una semana antes.

El estudio estima que, si se hubieran implementado la medidas el 8 de marzo, Estados Unidos habría visto aproximadamente 36,000 muertes menos entre el 15 de marzo y el 3 de mayo. Y si esas medidas se hubieran implementado el 1 de marzo, el estudio estima que aproximadamente 54,000 personas menos hubiesen muerto.

Hasta el 23 de marzo, solo ocho estados habían emitido órdenes de quedarse en casa en todo el país, según el New York Times.

VideoVideo related to [covid-19]:advierten que 54,000 muertes en ee.uu. pudieron evitarse con un solo detalle: ¿dónde fallaron? 2020-05-22T13:29:17-04:00

El estudio dice:

Los resultados de la inferencia indican que las [intervenciones no farmacéuticas] adoptadas de manera variable en los EE.UU. después del 15 de marzo, han reducido efectivamente las tasas de transmisión del COVID-19 en las áreas metropolitanas focales. Durante el crecimiento inicial de una pandemia, las infecciones aumentan exponencialmente. Como consecuencia, la intervención temprana y la respuesta rápida son críticas para limitar la morbilidad y la mortalidad.

Los CDC definen las intervenciones no farmacéuticas, o NPI, como “acciones, además de vacunarse y tomar medicamentos, que las personas y las comunidades pueden tomar para ayudar a frenar la propagación de enfermedades como la influenza (gripe) pandémica”, y agregó, “los NPI se encuentran entre las mejores formas de controlar la gripe pandémica cuando las vacunas aún no están disponibles”.

The BEST decision made was the toughest of them all – which saved many lives. Our VERY early decision to stop travel to and from certain parts of the world! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

En el contexto de la pandemia del coronavirus, las intervenciones no farmacéuticas se definen en parte por un estudio previo publicado en Nature el 4 de mayo. Ese estudio evalúa el efecto de las restricciones de viaje, las reducciones de contacto, la detección temprana y el aislamiento de casos en China, concluyendo, “se estimó que la detección temprana y el aislamiento de casos habían evitado más infecciones que las restricciones de viaje y las reducciones de contacto, pero los NPI combinados lograron el efecto más fuerte y más rápido”.

VideoVideo related to [covid-19]:advierten que 54,000 muertes en ee.uu. pudieron evitarse con un solo detalle: ¿dónde fallaron? 2020-05-22T13:29:17-04:00

Continúan diciendo: “El levantamiento de las restricciones de viaje desde el 17 de febrero de 2020, no parece conducir a un aumento en los casos en China si se pueden mantener las intervenciones de distanciamiento social”.

El presidente Donald Trump ha felicitado repetidamente a su Administración por imponer prohibiciones de viaje a China. Posteriormente se impusieron prohibiciones de viaje en Europa y el Reino Unido. En una conferencia de prensa el 20 de mayo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo: “Sí, el presidente quiere que comencemos a reabrir. Las restricciones de viaje son algo que, ya sabes, quiere asegurarse de que las vidas de los estadounidenses estén protegidas antes de que se levanten”.



CNBC informó que Trump está sopesando si se debe o no imponer una prohibición a Brasil, cuyo número de muertes diarias aumentó a 1,170 el martes.

VideoVideo related to [covid-19]:advierten que 54,000 muertes en ee.uu. pudieron evitarse con un solo detalle: ¿dónde fallaron? 2020-05-22T13:29:17-04:00

El estudio estima que un “gran resurgimiento” de muertes alcanzará su punto máximo en junio si los Estados reabren.

El estudio de la Universidad de Columbia también realizó simulaciones para estimar el efecto de la reapertura en el número de muertos. El estudio encuentra que, si las medidas de distanciamiento social se relajan en todos los condados de EE.UU. a partir del 4 de mayo, probablemente veremos una disminución de los casos diarios confirmados en las siguientes dos semanas, pero esa tendencia decreciente, causada por los NPI establecidos antes del 4 de mayo de 2020, junto con el retraso entre la adquisición de la infección y la confirmación del caso, transmite una señal falsa de que la pandemia está bien controlada.

Desafortunadamente, debido a la alta susceptibilidad de la población restante, se produce un gran resurgimiento de casos y muertes, que alcanza su punto máximo a principios y mediados de junio, a pesar de la reanudación de las medidas de NPI 2 o 3 semanas después de la relajación del control. Un retraso adicional de una semana para la reanudación de las medidas de control da como resultado un promedio de 214,545 casos confirmados adicionales y 23,110 muertes a nivel nacional para el 1 de julio de 2020.

VideoVideo related to [covid-19]:advierten que 54,000 muertes en ee.uu. pudieron evitarse con un solo detalle: ¿dónde fallaron? 2020-05-22T13:29:17-04:00

Los resultados del estudio de la Universidad de Columbia, que no han sido revisados por pares, son estimaciones. El estudio señala que “estos experimentos contrafácticos se basan en supuestos hipotéticos idealizados” y que, en la práctica, “iniciar e implementar intervenciones antes durante un brote se complica por factores como la incertidumbre general, las preocupaciones económicas, la logística y el proceso de decisión administrativa”.

El reporte agrega: “el cumplimiento público de las reglas de distanciamiento social también puede retrasarse debido a una conciencia subóptima del riesgo de infección. Reconocemos que nuestros experimentos contrafácticos han simplificado estos procesos”.

Los estados comenzaron a levantar su restricción a fines de abril. Según el New York Times, 36 estados están reabriendo en todo el país, y otros 10 estados están reabriendo regionalmente. Solo Illinois, Delaware y Nueva Jersey siguen cerrados. Michigan estará “reabriendo pronto”.

VideoVideo related to [covid-19]:advierten que 54,000 muertes en ee.uu. pudieron evitarse con un solo detalle: ¿dónde fallaron? 2020-05-22T13:29:17-04:00

El estudio destaca las fallas de la administración Trump para responder al virus de manera temprana



El estudio enciende una coincidencia continua de señalar con el dedo entre los funcionarios a todos los niveles del gobierno. Estima el impacto de las medidas de distanciamiento social si se hubieran implementado entre el 1 y el 8 de marzo, proporciona un cronograma conveniente para comparar las acciones de la administración Trump. El 9 de marzo, Trump comparó el coronavirus con la gripe, afirmando que aunque la gripe mata a 37,000 estadounidenses al año y dijo: “[nada] se cerraría, la vida y la economía continúan”.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

Según este estudio, si se hubieran implementado medidas el día antes de que Trump escribiera este tweet, el número de muertos el 3 de mayo habría sido de aproximadamente 30,000 y la comparación de Trump con el número de muertos por la gripe podría haber sido más aplicable.

VideoVideo related to [covid-19]:advierten que 54,000 muertes en ee.uu. pudieron evitarse con un solo detalle: ¿dónde fallaron? 2020-05-22T13:29:17-04:00

El 5 de marzo, Trump se jactó de que Gallup había calificado altamente la respuesta de su administración a la pandemia, comparando el coronavirus con la gripe porcina, que según él mató a 13,000 personas. El 9 de abril, Estados Unidos informó de al menos 14,000 muertes relacionadas con el coronavirus.

Gallup just gave us the highest rating ever for the way we are handling the CoronaVirus situation. The April 2009-10 Swine Flu, where nearly 13,000 people died in the U.S., was poorly handled. Ask MSDNC & lightweight Washington failure @RonaldKlain, who the President was then? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2020

El 2 de marzo, Trump realizó una campaña en Charlotte, Carolina del Norte, con “miles de trabajadores patriotas estadounidenses” reunidos en lugares cerrados.

Trump también anticipó las afirmaciones de que su respuesta sería etiquetada como “incompetente” en una serie de tuits el 25 de febrero.

I was thrilled to be back in the Great city of Charlotte, North Carolina with thousands of hardworking American Patriots who love our Country, cherish our values, respect our laws, and always put AMERICA FIRST! Thank you for a wonderful evening!! #KAG2020 pic.twitter.com/dNJZfRsl9y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020

Hasta el 20 de mayo, los CDC informaron de 91,664 muertes como resultado de la pandemia.

Esta es la versión original de Heavy.com