Buenas noticias: científicos descubren anticuerpo que neutraliza el coronavirus: ¿está listo?

No es un nombre muy atractivo, pero el 47D11, es una noticia alentadora en medio de la pandemia. Y es que un grupo de científicos anunció este lunes que ha creado un nuevo anticuerpo y que las pruebas en su laboratorio holandés demuestran que pudiera neutralizar más de un tipo de coronavirus, incluido el SARS-CoV-2, que es el que causa la actual pandemia global de COVID-19.

El avance de un equipo de investigadores médicos con sede en los Países Bajos y Alemania se anunció ayer en la revista científica Nature Communications.

Bloomberg News describió los resultados como “un paso temprano pero prometedor en los esfuerzos por encontrar tratamientos y frenar la propagación de la pandemia”.

“Los anticuerpos neutralizantes pueden alterar el curso de la infección en el paciente infectado (al) apoyar la eliminación del virus o proteger a una persona no infectada que esté expuesta al virus”, escribieron los investigadores en su resumen. “Por lo tanto, este anticuerpo, ya sea solo o en combinación (con otros medicamentos y terapias), ofrece el potencial para prevenir y/o tratar el COVID-19”.

El equipo dijo que el 47D11 también será útil en el desarrollo de “pruebas de detección de antígenos” y otras formas de análisis de sangre para identificar a los pacientes que tienen el virus COVID-19.

No está claro qué tan rápido se podría desarrollar un medicamento, pero la posibilidad de que el anticuerpo recién diseñado pueda usarse para prevenir realmente las infecciones por COVID-19 en primer lugar, lo coloca en una clase por sí mismo, mientras los investigadores de todo el mundo compiten para tratar de desarrollar una vacuna para contrarrestar el brote que ya ha matado más de un cuarto de millón de personas en todo el mundo en solo cinco meses.

Sin embargo, el hecho de que el experimento haya funcionado hasta ahora en cultivos de células humanas en tubos de ensayo no significa necesariamente que haya un camino claro y rápido para tratar a las personas en entornos clínicos.



Normalmente, el desarrollo de un medicamento basado en un anticuerpo monoclonal, como el 47D11, tendría que probarse a través de pruebas de animales y humanos en varios años para asegurarse de que sea seguro y efectivo. Incluso si las compañías farmacéuticas obtienen exenciones de emergencia de las autoridades reguladoras para omitir varios de esos pasos intermedios (algo que se está haciendo ahora para las docenas de candidatos a la vacuna del COVID-19 que están en desarrollo), no está claro cuánto podría acelerar el desarrollo del proceso.



Se han usado anticuerpos monoclonales para tratar la artritis y el cáncer. Se han probado y aprobado otros tratamientos exitosos de enfermedades basados en anticuerpos monoclonales, incluidos varios para pacientes con cáncer, algunos en tan solo tres años.



Los anticuerpos monoclonales son proteínas hechas por el hombre que imitan la forma en que los mecanismos de defensa del cuerpo normalmente funcionarían contra las enfermedades infecciosas. Cada versión se ajusta a una característica específica que se encuentra en el germen particular o la célula tumoral hostil a la que se dirige.

En el caso de los coronavirus, el 47D11 está diseñado para adherirse a las proteínas distintivamente puntiagudas “en forma de corona” en la superficie de los virus, que dan el nombre a toda la clase de virus (“Corona” es español para la corona).

Los picos no son solo cosméticos, son las “llaves” que encajan en las “cerraduras” (receptores microscópicos de proteínas en la superficie de las células humanas), particularmente en el sistema respiratorio humano y los pulmones, que permiten que el virus invada e infecte los organismos humanos.