Actriz Danna García por fin se curó de COVID-19: ¿terminó la pesadilla?

Durante casi dos meses Danna García ha vivido lo que ella misma llama “una pesadilla”, tras haberse contagiado del coronavirus. Pero todo parece indicar que la tempestad está empezando a dispirase, pues la actriz informó que tras haberse sometido ya a múltiples pruebas en las que seguía dando positivo por COVID-19, finalmente una prueba preliminar mostró que ya no tiene la enfermedad.

Así lo anunció People en Español, tras mencionar que la propia colombiana compartió la buena nueva en una de sus Instagram Stories, aunque advirtió que para estar completamente tranquila y poder empezar a retomar su vida “normal”, es necesario cumplir con un próximo paso.

“Quiero compartirles algo importante para mí, mi prueba de Covid de esta semana salió negativa. Falta hacer otra prueba la otra semana para confirmarlo. Le vamos a ganar a este virus”, comentó la estrella de las telenovelas de 42 años, en su Instagram.

La actriz, quien reveló que ha estado durmiendo en el piso, también mencionó que espera que todas las dificultades con el coronavirus terminen pronto en todo el mundo para poder volver a disfrutar de la vida a plenitud.

“Extrañando el día en que podamos viajar y todos sean reencuentros con abrazos infinitos…”, agregó Danna.

Además del drama en sí mismo de tener la enfermedad y haber padecido severos síntomas que la hicieron pensar lo peor, el mayor dolor de Danna ha sido tener que vivir todo esto en total soledad, alejada de su pareja y su hijito, a quienes no ve en persona desde principios de marzo pasado.



“Siempre he oído decir que el amor tiene muchas caras ¡y les creo! Pero para mi solo vibra un corazón. Te ama mamá, mi amor Dante”, fue uno de los tantos mensajes que la colombiana le dedicó a su hijito Dante en redes sociales hace unos días.



Hace apenas unos días, Danna García denunció públicamente que los vecinos del edificio donde está viviendo la cuarentena, la han estado discriminando.

La estrella de televisión reveló que las personas con las que comparte el edificio la rechazan de manera inhumana, lo que la hace sentir muy mal. Le hacen el feo y ni siquiera le permiten usar servicios básicos.

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras. — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 26, 2020

“Hoy me hice otra prueba de COVID-19. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones. Ufff, sin palabras”, denunció la estrella colombiana, la semana pasada.



“Entre tantas opiniones y consejos, a veces nos perdemos. Y se nos olvida nuestra esencia, lo que nos mueve y nos hace sentir vivos. Brindo por ese “niño” que hay en todos nosotros y que nos hace recordar que la vida, es la mejor aventura por descubrir. #VivirEnGratitud #AdiosMiedos #ElDíaParaSerFelizEsHoy”, agregó Danna.