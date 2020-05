COVID-19: Miles salieron a Central Park sin máscaras ni distancia: !advierten más muertes!

En un hecho que ya habían anticipado las autoridades neoyorquinas como una de sus principales preocupaciones de la crisis del coronavirus, este fin de semana, ante el aumento de las temperaturas en la Gran Manzana, miles de personas dejaron de lado las normas de cuarentena y distanciamiento social y se fueron a los parques a tomar el sol y hacer picnis.

Así lo denunciaron varios cibernautas que captaron fotografías y videos, al igual que periódicos de la ciudad, como El Diario que mostraron imágenes difíciles de creer por muchos. La gente que se tomó los parques parecía no estar consciente de la gravedad de su comportamiento, mayormente sin llevar máscaras, y muy unidos unos de otros.

La falta de sentido común de estos neoyorquinos, coincidió con el incremento de las muertes y hospitalizaciones en la ciudad, algo que en la última semana había tenido una tendencia constante a la baja.

16,000 New Yorkers dead in 8 weeks! This is a SLAP in the face to healthcare providers nationwide risking their lives and dying on the frontlines of the coronavirus pandemic. I’m in Central Park right now and it’s business as usual.😷👋👋 pic.twitter.com/RPdjciQVpx

El comportamiento de estas personas fue rechazado de inmediato en redes sociales, donde usuarios manifestaron su frustración ante la falta de pensar en todos, como ha venido diciendo el propio gobernador, Andrew Cuomo.

“Las muertes y hospitalizaciones han reducido paulatinamente, pero no podemos bajar la guardia… lo que hagamos hoy nos dirá cuántos muertos y cuántas camas de hospitales más se necesitarán en las próximas semanas”, había advertido el mandatario estatal el viernes en su conferencia de prensa, detalle que fue desoído por las personas captadas en videos y fotos.

I'm an ER doctor on the frontlines of the coronavirus pandemic here in NYC. 18,000 people have died over the past 9 weeks.

All these people had to do was wear a mask, stay apart or stay inside. #NYCPandemicVids #StayHome @NYCMayor @NYGovCuomo pic.twitter.com/6wjCD3v7Ns

