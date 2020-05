¿El coronavirus se contagia por la ropa o el pelo?: ¿cuánto tiempo vive en telas?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan pasos para lavar y limpiar telas que pueden haber estado expuestas a gérmenes, mientras que los estudios muestran que el coronavirus puede vivir en la ropa por hasta 24 horas.

Si ha estado afuera y regresa a su hogar, es posible que se pregunte si está rastreando los gérmenes del coronavirus con usted y cómo el COVID-19 puede haberlo seguido hasta el territorio de su familia.

Una carta de investigación publicada por The New England Journal of Medicine detalla los resultados del estudio sobre cuánto tiempo el COVID-19 vive en las superficies y en el aire. Pero no explicó cuánto tiempo, o si, el coronavirus puede vivir en la tela o la ropa.

El estudio encontró que el virus puede permanecer en el aire por hasta tres horas, en cobre por hasta cuatro horas, en cartón por hasta 24 horas, y en plástico y acero inoxidable por hasta dos o tres días. Un experto le dijo a The New York Times que la tela y la ropa son una superficie comparable al cartón, por lo que el coronavirus puede vivir de la ropa durante 24 horas.



El tiempo que el coronavirus puede vivir en cualquier lugar depende de una gran cantidad de factores, y debido a que el COVID-19 es una enfermedad nueva, estamos aprendiendo más sobre cómo se propaga el virus todos los días.

La ropa a menudo está elaborada de múltiples materiales, incluyendo tela, plástico e incluso metal. El estudio mostró que el coronavirus puede vivir en plástico hasta por tres días. Puede vivir en cartón por hasta 24 horas, que es probablemente el material más comparable a la tela, dijo a The New York Times Linsey Marr, científica en aerosol de Virginia Tech.

Sin embargo, es poco probable que las gotas del coronavirus se asienten en la ropa, dijo Marr al periódico. Para entender el por qué, se requiere una lección básica de aerodinámica.

“Es poco probable que una gota que sea lo suficientemente pequeña como para flotar en el aire por un tiempo se deposite en la ropa debido a la aerodinámica”, dijo. “Las gotas son lo suficientemente pequeñas como para moverse en el aire alrededor de su cuerpo y ropa”.



Marr continuó, explicando por qué las gotas no suelen caer en la ropa.

“La mejor manera de describirlo es que siguen las líneas de corriente, o flujo de aire, alrededor de una persona, porque nos movemos relativamente despacio. Es como pequeños insectos y partículas de polvo que fluyen en las líneas de corriente alrededor de un automóvil a baja velocidad, pero potencialmente chocan contra el parabrisas si el automóvil va lo suficientemente rápido “, dijo. “Los humanos no suelen moverse lo suficientemente rápido como para que esto suceda. A medida que nos movemos, empujamos el aire fuera del camino, y la mayoría de las gotas y partículas también son empujadas fuera del camino. Alguien tendría que rociar gotas grandes a través de la conversación, un charlatán, tosiendo o estornudando para que aterrizaran en nuestra ropa. Las gotas tienen que ser lo suficientemente grandes como para que no sigan las líneas de corriente”.



Se puede obtener más información de un estudio del 2005 sobre la vida útil del SARS. Los investigadores observaron cuánto tiempo podría vivir el virus en equipos de protección personal, como una bata desechable y una bata de algodón. Descubrieron que el virus tardó cinco minutos, tres horas o 24 horas en volverse inactivo, dependiendo de su concentración.

“El riesgo de infección por contacto con papel contaminado con gotas es pequeño”, concluyeron los investigadores. “Se prefiere el material absorbente, como el algodón, al material no absorbente para la ropa de protección personal para la atención de rutina del paciente donde el riesgo de derrames grandes es poco probable. El virus es fácilmente inactivado por desinfectantes de uso común”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades establecen pasos específicos sobre cómo lavar la ropa y la tela que pueda haber usado una persona con el coronavirus o expuesta a los gérmenes del COVID-19. Algunos pasos para comenzar con lo básico: Lávese las manos después de tocar tela sucia que pueda haber estado expuesta al virus. Los CDC también recomiendan usar guantes al manipular la ropa sucia que fue usada por una persona enferma. Es posible eliminar el virus de la tela. Una de las formas más fáciles de hacerlo es lavar la ropa con la temperatura más alta posible.