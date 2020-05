¿Cómo evitar contagio del coronavirus en lavanderías?: recomendaciones

Con los números de contagios por el coronavirus aumentando en todo el mundo y las muertes, que en Estados Unidos ya casi llegan a los 70,000 casos, muchas son las preocupaciones que tienen las personas, entre ellas, cómo evitar infectarse en lugares de contacto como lavanderías.

Sobre esta inquietud y cuando se trata de telas, ropa y otros artículos que pueden ir a la lavandería, los CDCs han emitido una lista de recomendaciones, que vale la pena tener en cuenta.

Lo más importante es ser cuidadosos y entender que cualquier medida de protección extra, no es demasiado.

Coronavirus: cómo evitar que la ropa se contamine y no meter el virus a casa | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Uno de los mayores miedos y preocupaciones es que mientras está en la calle la ropa se contamine para luego entrar a casa con las bacterias pero, ¿qué podemos hacer para desinfectar la ropa antes de entrar al hogar? Aquí las recomendaciones. SUSCRÍBETE: http://bit.ly/1JI1uXV Noticias Este es el canal en Youtube de la división de noticias de la cadena Telemundo en los Estados Unidos. El "Noticiero Telemundo”, presentado entre semana por José Díaz-Balart -y fines de semana por Julio Vaqueiro- es el programa insignia de la división y la fuente de información más confiable de la comunidad hispana en los Estados Unidos. El programa “Enfoque con José Díaz-Balart” y los eventos especiales de la cadena, forman parte del compromiso de Telemundo para llevar a los hispanos información política y social que pueda guiarlos en los Estados Unidos. El galardonado equipo de corresponsales y colaboradores de Noticias, ofrece las últimas noticias, entrevistas con personajes claves, análisis y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Telemundo App Telemundo – Capítulos Completos es tu destino digital para disfrutar la programación que te gusta! Mira episodios completos de tus shows favoritos de Telemundo, televisión en vivo y contenido exclusivo al descargar el app Telemundo – Capítulos Completos y entrar con tu cuenta de proveedor de TV. Telemundo Es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo. La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios – el productor #1 de contenido en español de horario estelar – así como contenido alternativo, películas de cine, especiales, noticias y eventos deportivos de primer nivel, alcanzando el 94% de los televidentes hispanos en los Estados Unidos en 210 mercados a través de 17 estaciones propias y 57 afiliadas de TV abierta. Telemundo también es propietaria de WKAQ, una estación de televisión local que sirve Puerto Rico. Telemundo es parte de NBCUniversal Telemundo Enterprises, una división de NBCUniversal, una de las compañías líderes en el mundo de los medios y entretenimiento. NBCUniversal es una subsidiaria de Comcast Corporation. SÍGUENOS EN TWITTER: http://bit.ly/1OLjUGl DANOS LIKE EN FACEBOOK: http://on.fb.me/1VXiWwo Coronavirus: cómo evitar que la ropa se contamine y no meter el virus a casa | Noticias Telemundo youtube.com/c/NoticiasTelemundo 2020-03-16T23:54:13.000Z

“Use guantes desechables cuando manipule ropa sucia de una persona enferma y luego deséchela después de cada uso. Si usa guantes reutilizables, esos guantes deben estar dedicados a la limpieza y desinfección de superficies para el COVID-19 y no deben usarse para otros fines domésticos. Lávese las manos inmediatamente después de quitarse los guantes”, recomiendan los CDCs.

Y en casos regulares, de artículos personales o de la familia, si no se usan guantes al manipular ropa sucia, asegúrese de lavarse las manos después.

“Si es posible, no agite la ropa sucia. Esto minimizará la posibilidad de dispersar virus a través del aire.

Conoce las medidad de prevención del Nuevo #Coronavirus #COVID19https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/ 2020-02-12T22:14:12.000Z

Lave los artículos según corresponda de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si es posible, lave los artículos usando la configuración de agua más caliente y apropiada para los artículos y seque completamente”, fue la otra recomendación emitida.



“La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con los artículos de otras personas. Limpie y desinfecte las cestas de ropa según las instrucciones anteriores para superficies. Si es posible, considere colocar un forro de bolsa que sea desechable (se pueda tirar) o se pueda lavar”, aparece con otra de las recomendaciones importantes presentadas por los organismos de salud.

Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que al tocar elementos que pueden haber estado expuestos al coronavirus, recuerde que los guantes también pueden transportar COVID-19.



Coronavirus: ¿Los GUANTES sirven para PREVENIR el CONTAGIO? – Telefe NoticiasCoronavirus: ¿Los guantes sirven para prevenir el contagio? El Dr. Daniel López Rosetti aclara este mito sobre el COVID-19. ▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼-▼ ▸▸Mirá las noticias del día en video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoBPA_Ju4ei4NHQWLBbDHcVOsFPVCiBNw ▶ Lo más copado de tecnología y gaming ➠ https://www.youtube.com/playlist?list=PLoBPA_Ju4ei5aip2dp2Tv0SSerjhN5XkC ▶ ¿Qué se preguntan hoy las mujeres? Mirá → https://www.youtube.com/playlist?list=PLoBPA_Ju4ei6RoFNo4VuC7NH6vKTvgiyS ▶ Todas las semanas, 3 videos registrados en cámaras de seguridad, acá → https://www.youtube.com/playlist?list=PLoBPA_Ju4ei6Fajs0AIFOTR7lxJsBjvBQ ▸▸Seguí informándote en https://telefenoticias.com.ar/ ▸ Lo más destacado de Telefe Noticias en vivo ➤ https://www.youtube.com/watch?v=np9ds9HqCx4&list=PLoBPA_Ju4ei7j4JkbW9H2bYzyUbQbm0Gz ▶ Los mejores informes especiales de nuestros periodistas: https://www.youtube.com/watch?v=k9G5XBkjk3Y&list=PLoBPA_Ju4ei4IN3l3vNuSpb4TghdK0fkG ⫸ Nos vemos también en Twitter https://twitter.com/telefenoticias ⫸ Y en Instagram https://www.instagram.com/telefenoticias/ 2020-03-18T11:00:17.000Z

Los CDC recomiendan desechar los guantes después de cada uso. Si usa guantes reutilizables, esos guantes deben tener un propósito específico para la limpieza. Incluso si usa guantes mientras limpia, lávese las manos inmediatamente después de quitárselos