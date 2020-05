COVID-19: Aumentan casos de coronavirus en Minnesota

El 30 de abril de 2020, las cifras y muertes de COVID-19 de Minnesota estaban en aumento. En esa fecha, el estado de Minnesota reportó 492 nuevos casos confirmados de coronavirus, la cifra más alta desde que el estado comenzó a rastrear los datos a diario.



Es sólo el segundo día que el estado de Minnesota ha reportado más de 400 resultados positivos por día, según el Departamento de Salud de Minnesota . El primer caso positivo de COVID-19 fue reportado en Minnesota el 6 de marzo.

El estado reportó 24 muertes por COVID-19 el 30 de abril, pero ese no es el número pico, que se produjo el 26 de abril, cuando se reportaron 28 muertes. Sin embargo, fue el segundo mayor recuento de muertes.

Por supuesto, en parte, los números de un estado dependen de la disponibilidad y el acceso a las pruebas. “No todos los casos sospechosos de COVID-19 reciben pruebas, por lo que estos datos no son representativos del número total de personas en Minnesota que tienen o han tenido el COVID-19”, dice el estado.

El número de pruebas que se llevaron a cabo también aumentó en Minnesota el 30 de abril. El estado reportó 3,279 pruebas de coronavirus completadas ese día, el número de pruebas más alto. A continuación, una gráfica que documenta el aumento en pruebas COVID-19 en Minnesota:



“Desde el desarrollo de la capacidad hospitalaria crítica hasta el lanzamiento de una estrategia de pruebas histórica, Minnesota ha hecho progresos significativos en la preparación para lo peor de la pandemia COVID-19″, dijo el gobernador Tim Walz en una conferencia de prensa el 30 de abril en la que anunció que estaba extendiendo la orden de estancia en casa del estado hasta el 18 de mayo. “Los Minnesotanos han hecho esto posible al quedarse en casa y contener la tasa de infección. Pero ahora no es momento de movimientos repentinos”.

Las cifras reportadas el 30 de abril se actualizaron a las 11 AM, con datos vigentes desde las 4 PM del día anterior.

Esto es lo que necesitas saber:

Muertes acumuladas, hospitalizaciones y casos positivos de COVID-19 de Minnesota

Para darle seguimiento a los casos de coronavirus en Minnesota, puedes encontrar el panel interactivo del estado aquí.

Cuál es el total acumulado? Desde el 30 de abril, el estado de Minnesota había reportado 334 muertes, 1,044 hospitalizaciones y 5,136 casos de COVID-19. El estado había completado 70,276 pruebas tanto del Laboratorio de Salud Pública de MDH como de laboratorios externos.

Los datos de estado también proporcionan una sensación acumulativa del ritmo de recuperación. Desde el 30 de abril, 2,172 pacientes con COVID-19 ya no necesitaban aislamiento. Sin embargo, ese número es un poco confuso porque incluye a las personas que murieron. Para esa fecha, 365 personas habían sido hospitalizadas, 130 en la unidad de cuidados intensivos (UCI, debido al coronavirus.

El coronavirus está teniendo un impacto desproporcionado entre los ancianos de Minnesota. El grupo de edad más fuertemente afectado por el virus han sido aquellas personas mayores de 70 años, con el 21% del total de casos positivos. El grupo también forma parte de un desproporcionado 83% de las muertes en estado. Sin embargo, se notificaron casos en todos los grupos de edad.



Los hombres acaparan un porcentaje más alto de casos de coronavirus, con un 48% de los pacientes siendo mujeres, 50% hombres, 0% otros, 1% desconocidos/desaparecidos. El grupo étnico más afectado fueron los blancos, que conformaban el 44% de los pacientes, y los afroamericanos como el segundo grupo más grande, con el 14% de los casos.

¿Cómo se expusieron las personas en Minnesota?

Viaje 9%

Establecimiento de vida congregado (personal o residente) 25%

Cuidado de la salud (personal médico) 8%

Comunidad (contacto reconocido con caso confirmado) 14%

Comunidad (sin contacto reconocido con caso confirmado) 14%

Desconocido/falta 31%

Hennepin County tenía el mayor número de casos, con 1,738. Poco más de la mitad de los pacientes residían en una residencia privada en el momento en que contrajeron coronavirus. La segunda categoría con el mayor número de casos fue la de personas en centros de cuidados a largo plazo o centros de asistencia, con un 19%.

Aquellos encarcelados o en prisión representaban el 2% de los casos del estado.

El estado amplió su orden de estancia en casa

La orden de estancia en casa del estado ha sido extendida hasta el 18 de mayo. Para preguntas frecuentes sobre el mandato, puedes hacer clic aquí . “Una orden de estancia en casa fomenta el limite de movimiento fuera de sus hogares al menos que sea por necesidades esenciales. Al limitar las interacciones sociales, disminuimos las posibilidades de transmisión del COVID-19 y ayudamos a nuestro sector de atención médica a prepararse para el número creciente de demandas”, aconseja el estado. Sin embargo, ahora se permite a las tiendas minoristas hacer orden por recogida

“La pandemia COVID-19 representa un peligro sin precedentes para Minnesota. Si Minnesota no toma ninguna acción para combatir la propagación o no preparamos nuestro sistema de atención médica, el modelo actual indica que muchos de nuestros seres queridos, amigos y vecinos en Minnesota podrían morir”. En comparación con el 6 de marzo, hubo una disminución en el tráfico de autopistas, lo que indica que la gente está cumpliendo con las medidas de distanciamiento social. El estado no ha excedido su capacidad de espacio en el UCI o de ventiladores.

El número de reclamos de desempleo y préstamos de emergencia aprobados para pequeñas empresas se ha disparado en Minnesota. El 30 de abril se presentaron 9,570 demandas de desempleo, el punto más alto desde que comenzó la pandemia. El estado ha asignado $200 millones en fondos para el COVID-19.

“El estado de Minnesota se compromete a proteger la salud, la seguridad y el bienestar de sus habitantes durante la pandemia del COVID-19. Junto con asociados del sector privado y sin fines de lucro, los líderes del estado de Minnesota están trabajando para asegurarnos de que estemos frenando la propagación del COVID-19, apoyando a proveedores e instalaciones, y mitigando el impacto en las familias de Minnesota”.

El estado espera aumentar las pruebas de coronavirus a 20,000 al día.