COVID-19: ¿Es el estornudo una señal de coronavirus?

Quizá hayas empezado a estornudar o tienes congestión o rinorrea y ahora estás preocupado. ¿Podría ser coronavirus?

Estudios de investigación de COVID-19 y organizaciones de salud no tienden a enumerar el estornudo en sus listas de síntomas. Sin embargo, a menudo enumeran la congestión nasal o rinorrea como un posible síntoma del coronavirus, aunque no son los más comunes.



También recuerda que durante la temporada de la primavera muchas personas sufren de alergias, por lo que estos síntomas no son inusuales. Solo porque estornudes o tengas congestión nasal, no significa que tengas el COVID-19. Podría ser un resfriado común, alergias, gripe o algo más. Si te preocupa que puedas tener COVID-19, consulta con tu médico.

Aunque sin una prueba, no es posible saber con seguridad si tienes el COVID-19 o no ya que los síntomas varían, hay algunas maneras de averiguar cuál trastorno es más probable, si las alergias o el COVID-19. Las alergias a menudo “conllevan síntomas más crónicos e incluyen estornudos, sibilancias y tos”, según Healthline.

Ramzi Yacoub, director de farmacia de SingleCare, le dijo a Healthline que la dificultad para respirar es el síntoma que a menudo indica que podría ser COVID-19, no alergias o gripe. Sin embargo, la dificultad para respirar en los pacientes con COVID-19 a menudo no aparece durante varios días. Curist señala que los estornudos pueden ocurrir ocasionalmente en pacientes con el COVID-19, pero que los síntomas de la alergia “no suelen incluir fiebre, dolor de garganta o dolores en general”, síntomas que pueden ser señal de COVID-19. Además, los síntomas de alergia, como picazón en los ojos, nariz, garganta y oídos, no son comunes en los pacientes con COVID-19. El sitio informa que la fiebre es otro punto de diferenciación, ya que es común en pacientes con COVID-19, pero no en las personas con alergias. En otras palabras, si te preocupa el estornudo, considera cuidadosamente todos tus síntomas o la falta de ellos. También debes considerar tu historial: En temporadas de alergia anteriores, ¿eran tus síntomas similares? Por supuesto, es posible tener alergias y coronavirus.

Fox5 News también señaló que las alergias presentan síntomas similares a algunos enfermos del COVID-19: “estornudar, picazón en los ojos y rinorrea. Si has sufrido comúnmente tales alergias estacionales en el pasado, esto podría ser un indicador de que lo mismo sucede esta vez también, informó la estación, señalando que si recibes alivio tras tomar medicación para alergias, podría ser sólo eso. Sin embargo, recuerda que el COVID-19 se torna peligroso cuando migra a los pulmones. La mayoría de las personas se recuperan de infecciones del COVID-19

Los estudios muestran que la congestión nasal puede ser un indicador precoz del coronavirus ya que los síntomas del COVID-19 generalmente comienzan leves, pero no es el síntoma más común (puedes ver un desglose más adelante en este artículo). De hecho, es uno de los menos comunes, según algunos estudios de investigación.

Los síntomas más comunes para el coronavirus generalmente suelen ser fiebre, dificultad para respirar y tos seca. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ampliaron recientemente su lista de síntomas del coronavirus. Los problemas nasales, como los estornudos, no fueron incluidos en esa lista:

Fiebre

Tos seca

Dificultad para respirar

Escalofríos

Temblores y escalofríos que no ceden

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Dolor de garganta

Pérdida reciente del olfato o el gusto

Pero la Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en ingles) esta entre aquellas organizaciones que enumeran la rinorrea como uno de los posible síntomas de coronavirus.

La OMS dice:

Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden tener dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas personas se infectan pero no presentan síntomas y no se sienten mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin la necesidad de tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que se enferma con el COVID-19 se enferma gravemente y desarrolla dificultad para respirar. Las personas mayores, y las personas con problemas médicos subyacentes como la presión arterial alta, los problemas cardíacos o la diabetes, son más propensas a desarrollar una enfermedad grave. Las personas con fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.

Veamos lo común que es la rinorrea en los estudios del coronavirus, con el entendimiento de que cada persona maneja el virus de distinta forma. No todas las personas muestran los mismos síntomas en las mismas etapas.

“Los síntomas más comunes de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, son fiebre, tos y dificultad al respirar”, según John Hopkins Medicine. “Algunos pacientes también tienen dolor del cuerpo, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Si tiene dolor de garganta y cree que ha estado expuesto al nuevo coronavirus, póngase en contacto con un proveedor de atención médica por teléfono y analice su riesgo”.

Esto es lo que necesitas saber:

Sí, la rinorrea puede ser una señal de coronavirus, pero no es la más común y el estornudar no se incluye en todas las listas de síntomas

CNN informa que si tienes picazón en los ojos o rinorrea, es posible que tengas alergias estacionales o simplemente un resfriado común. Esto se debe a que esas dolencias comunes generalmente se limitan a la cabeza y a las áreas nasales.

Por el contrario, según CNN, los síntomas del coronavirus y la gripe tienden a afectar a todo el cuerpo. CNN dice que el coronavirus y la gripe son menos propensos a estar asociados con la secreción nasal porque “afectan a otros sistemas y las vías respiratorias inferiores”, aunque los síntomas pueden incluir “dolor de garganta, tos, fiebre o dificultad para respirar”.

La dificultad para respirar o disnea y la fiebre son una buena manera de deducir que no es sólo alergia estacional o un resfriado común. Además, probablemente terminarás en la cama con coronavirus o gripe, y será más obvio que estás enfermo.

La disnea es un buen indicador del coronavirus, pero algunas personas con gripe también contraen neumonía, por lo que puede ser difícil de descifrar. En las primeras etapas, los síntomas del COVID-19, la gripe y el resfriado común pueden parecer similares e incluso leves, según CNN.

Sin embargo, se ha documentado un sequedad nasal en un pequeño porcentaje de pacientes con coronavirus. También mantén en cuenta que el virus tiene una etapa de incubación (los síntomas aparecen entre 2 a 14 días), y los síntomas en sí pueden tomar tiempo para empeorar (incluso 8 días o más).

El artículo “Características clínicas de la enfermedad de Coronavirus 2019 en China” fue publicado en el New England Journal of Medicine.

Ese estudio encontró que los síntomas más comunes del coronavirus fueron la fiebre y la tos. Este estudio encontró que, si bien la congestión nasal podría ocurrir en pacientes con coronavirus, no era común. En este estudio, sólo el 4,8% de los pacientes estudiados tenían congestión nasal (13,9% tenía dolor de garganta y 13,6% tenía dolor de cabeza).

“El período medio de incubación fue de 4 días (rango intercuartílico, 2 a 7). La edad media de los pacientes fue de 47 años (rango intercuartílico, 35 a 58); 0.9% de los pacientes eran menores de 15 años de edad. 41.9% eran mujeres. La fiebre estuvo presente en el 43.8% de los pacientes en el momento de ingreso, pero se desarrolló en el 88.7% durante la hospitalización”, informaron los investigadores. “El segundo síntoma más común fue la tos (67.8%); náuseas o vómitos (5.0%) y diarrea (3.8%) eran poco comunes. Entre la población general, el 23.7% tenía al menos una enfermedad coexistente (por ejemplo, hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica)”.

Esta es la lista de síntomas con porcentajes encontrados en ese estudio de investigación. Los estornudos no están en la lista:



Emerging 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) Pneumonia es otro estudio investigativo que expuso los síntomas en porcentajes de pacientes infectados con el virus en la China.

El estudio de pacientes con coronavirus encontró que el 4 por ciento padecía de secreción nasal. El síntoma más común fue la fiebre, que fue reportada por el 96 por ciento de los pacientes, después de una tos (47 por ciento), un poco de flema (20 por ciento), mialgia o fatiga (31 por ciento), dolor de cabeza leve y mareos (16 por ciento), pérdida de apetito (18 por ciento).

Aquí está la tabla de síntomas de ese estudio. El estornudo tampoco forma parte de esa lista:



La Escuela de Medicina de Harvard enumera la congestión nasal en su lista de síntomas. Según la Escuela de Medicina de Harvard , “algunas personas infectadas con el virus no muestran síntomas. Cuando el virus causa síntomas, los más comunes incluyen fiebre de bajo grado, dolores corporales, tos, congestión nasal y dolor de garganta. Sin embargo, en ocasiones, COVID-19 puede causar síntomas más graves como fiebre alta, tos severa y dificultad para respirar, lo que a menudo indica neumonía”.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles), los síntomas del coronavirus “pueden aparecer 2-14 días después de la persona ser expuesta al virus (esta información esta basada en el período de incubación del virus MERS-CoV)”.

Otros posibles síntomas del COVID-19 son ojos con bordes rojo y la pérdida de sabor y olfato.

A veces el virus conduce a neumonía, que es cuando se agrava la situación y puede requerir hospitalización.

¿Cuál es el período de incubación? “Debido a que este tipo de coronavirus acaba de ser descubierto, el tiempo desde la exposición a la manifestación de los síntomas (conocido como el período de incubación) para la mayoría de las personas aún no se ha determinado. Según la información actual, los síntomas podrían aparecer tan pronto como tres días después de la exposición hasta 13 días después. Una investigación publicada recientemente encontró que, en promedio, el período de incubación es de unos cinco días”, dice Harvard.

¿Cómo sé si tengo COVID-19 o gripe regular? La Escuela de Medicina de Harvard aconseja: “COVID-19 a menudo causa síntomas similares a los que una persona con un resfriado malo o la gripe experimentaría. Y al igual que la gripe, los síntomas pueden progresar y poner en riesgo la vida. Es más probable que el médico sospeche que el coronavirus es: tiene síntomas respiratorios y recientemente viajó a países con la propagación comunitaria en curso del virus COVID-19, incluyendo China, Irán, Italia, Japón, Corea del Sur, o ha estado expuesto a alguien sospechoso de tener COVID-19, o ha habido propagación comunitaria del virus que causa COVID-19 en su área”. En otras palabras, el contexto también es importante en el diagnóstico. Puede leer una exploración más profunda de los síntomas más adelante en este artículo.