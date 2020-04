“El COVID-19 alteró su cerebro”, dice la hermana de la Dra Breen que se suicidó

La doctora Lorna Breen de la sala de emergencias de Nueva York se quitó la vida el 26 de abril, poniendo en evidencia la desesperación a la que se enfrenta el personal médico en las comunidades más afectadas cuando una cantidad abrumadora de pacientes con COVID-19 llenan los hospitales.

La hermana y el cuñado de Breen, Jennifer y Corey Feist hablaron con Savannah Guthrie del Today Show en una entrevista exclusiva el miércoles sobre el desgarrador suicidio. Cuentan la historia de una doctora dedicada que dio todo lo que pudo, contrajo el virus ella misma y luego volvió al “armagedón” hasta que llegó al punto en que ni siquiera podía levantarse de su silla.

Jennifer Feist cree que la combinación del efecto físico del virus en el cerebro de su hermana y la incapacidad de Breen para ayudar a todos los pacientes que necesitaban ayuda la llevaron al suicidio a sus 49 años.

Feist le dijo a Guthrie: “Sé en mi corazón que fueron ambas cosas. Ella tenía COVID-19 y creo que alteró su cerebro. Luego volvió a las condiciones más horribles e inimaginables. Para alguien cuya vocación de vida es ayudar a las personas, y simplemente no poder ayudar a suficientes personas, fue una combinación simplemente insostenible”.

La familia de Breen ha pedido a los científicos que investiguen el cerebro de Breen para obtener más información sobre los posibles efectos de COVID-19

Si bien Feist dice que no tiene respaldo científico en este momento, está convencida de que el COVID-19 cambió a su hermana. “Estoy segura de que esto afectó su cerebro. No hay duda”, le dijo al Today Show. Por eso dijo que la familia le pidió a los médicos de la Universidad de Virginia que investigaran el cerebro de Breen, para intentar confirmar si el virus causa algún tipo de alteraciones que podrían conducir a cambios en la salud mental.

Según el padre de Breen, el Dr. Philip C. Breen, su hija no tenía antecedentes de enfermedad mental. Sin embargo, le dijo a The New York Times que parecía distante y desprendida la última vez que le habló y supo que algo la estaba molestando. Ella le contó cómo los pacientes morían en las ambulancias antes de que pudieran recibir tratamiento, según reporta The Times.

“Ella realmente estaba en las trincheras en primera fila”, les dijo.

Según The Times, Breen estuvo sin trabajo durante aproximadamente una semana y media con el virus antes de volver a trabajar. Una vez que regresó, Feist le dijo al Today Show que Breen no sentía que pudiera salir del hospital porque había muchos pacientes que necesitaban ayuda. Esa era su naturaleza. Feist dijo que su hermana dijo que sentía que no podía descansar ni un minuto, que no podía dejar de trabajar.

“Ella no permitía que esto la destrozara, lo cual, por supuesto, lo hizo”, dijo Feist. Finalmente, Breen no pudo seguir adelante diciéndole a Feist que no podía ni levantarse de su silla. Un grupo de familiares y amigos se unieron para obtener ayuda para Breen, y ella se trasladó de Nueva York a Virginia, donde pasó 11 días en UVA Health en Charlottesville, donde viven los Feist.

Cuando salió del hospital fue a quedarse con su hermana y su cuñado en su casa. Ahí es donde ella se quitó la vida.

Los científicos todavía están trabajando para comprender el efecto del COVID-19 en el cerebro

Al igual que en muchos otros sistemas del cuerpo, aún se necesita mucha más investigación para determinar los efectos del COVID-19 en la función mental. La mayoría de la investigación está analizando los efectos de COVID-19 en el cerebro que se manifiestan en problemas de salud física, pero se entiende menos acerca de la posible capacidad de la enfermedad para cambiar la salud mental de una manera tan sustancial que impulsaría, a alguien que aparentemente tiene un entusiasmo por la vida, al suicidio

Mi hermana estaba en su mejor momento”, dijo Feist a Today. “No podía ser detenida. Ella estaba llena de alegría. Ella estaba llena de vida. La Lorna de los primeros 49 años fue muy feliz. Tenía una fe profunda, buenos amigos, amaba a su familia y así es como la recordaré “.

Según la revista Science, los médicos

han informado haber visto encefalitis inflamatoria cerebral, con convulsiones y con una “tormenta simpática”, una hiperreacción del sistema nervioso simpático que causa síntomas similares a las convulsiones y es más común después de una lesión cerebral traumática”.

Otros tienen derrames cerebrales, pierden el sentido del olfato o pierden el conocimiento. Todas esas cosas apuntan a formas en que el COVID-19 puede atacar el cerebro, pero los médicos de salud mental también están analizando el posible impacto psicológico.

Un artículo publicado en The Lancet el 21 de abril sobre el riesgo de suicidio y la prevención durante la pandemia de COVID-19 advierte que incluso las personas que no tienen antecedentes de problemas de salud mental “podrían desarrollar nuevos problemas de salud mental, especialmente depresión, ansiedad y estrés postraumático (todo asociado con un mayor riesgo de suicidio). Estos problemas de salud mental serán experimentados por la población en general y aquellos con altos niveles de exposición a enfermedades causadas por el COVID-19, como los trabajadores de atención médica de primera línea y aquellos que desarrollan la enfermedad “.

Esas preocupaciones resaltan algo que preocupa a la familia de Breen: El apoyo de salud mental para los trabajadores de la salud. Desde el suicidio de Breen, la familia comenzó el “Fondo de Héroes de la Dra. Lorna Breen” para recaudar dinero por esa causa.

El jefe de policía de Charlottesville, RaShall Brackney, emitió un comunicado después de la muerte de Breen en su ciudad, diciendo: “Los profesionales de atención médica de primera línea y los socorristas no son inmunes a los efectos mentales o físicos de la pandemia actual. A diario, estos profesionales operan bajo las condiciones más estresantes y el Coronavirus ha introducido factores estresantes adicionales”.

