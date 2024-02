¿Por qué no quieren a La Divaza en La Casa de los Famosos 4?

La Divaza está nominada para ser eliminada de La Casa de los Famosos 4. Resulta que los habitantes del reality no les gusta que La Divaza no hace nada en la casa y por eso prefieren que se vaya. Fernando Lozada, La Melaza, Bebeshita, Mariana, Cristina y Sophie están entre los que le dieron puntos a La Divaza para que se vaya a eliminación. Tras enterarse de su nominación, La Divaza expresó su tristeza y hasta dijo “que no es interesante” e insegura. Algunos de sus compañeros – Ariadna, Lupillo, Gregorio y Maripily – trataron de animar a La Divaza y le afirmaron que si es interesante, que es autentica y que siga así que está bien.

Por otro lado, Fernando y Bebeshita expresaron que La Divaza es la única que no hace nada en LCDLF4. Ella no lava bien los platos o limpia la casa. Mientras que a Cristina le parece que ella es la espía del Cuarto Tierra.

Ahora que está nominada, La Divaza está sintiendo que algunos de sus compañeros están diferentes con ella. Al punto que no le dejaron comida. Pues algunos de ellos ya no le quieren cocinar ya que ella no hace nada.

Así fueron los puntos para La Divaza:

Fernando Lozada le dio un punto

La Melaza le da dos puntos

Bebeshita le da un punto

Mariana González le da un punto

Cristina Porta de un punto

Sophie Durand da un punto

Los nominados de esta semana:

La Divaza, Thalí, Fernando, Maripily y Carlos.

La Divaza pide a sus 7 millones de seguidores que la salven

La Divaza dejo grabado un video para el día que sea nominada por sus compañeros de La Casa de los Famosos. “Me quieren eliminar de La Casa de los Famosos. Voten por mi para que no me vaya, en mis historias destacadas estarán los datos de cómo votar”, dice en el caption del video.

Los seguidores de La Divaza aseguran ya están votando para salvarla. “Te vamos a salvar cada semana hermana”, dice un fan. Mientras que otro expresa su decepción con La Divaza por no dar contenido: “Amo a La Divaza, pero esta cómo aburrida en la casa esta dando mas contenido Aleska”.