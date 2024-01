La Bebeshita en La Casa de los Famosos: ¿Quién es ella?

Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, forma parte de los 23 habitantes en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. “Qué emoción entrar a La Casa de los Famosos! Tengo nervios, emoción, felicidad [entrar] a un programa q veía súper chiquita jajajja y decía quiero hacer ese experimento social y mira otra cosa que se hace realidad”, escribió La Bebeshita en sus redes antes de entrar a LCDLF4. “Gracias a todos por confiar en mi los amo y vamos a rockear bebés”.

La mexicana de 33 años es una conductora e influencer que se hizo famosa tras participar en Enamorándonos de TV Azteca.

Mientras que en Estados Unidos se hizo conocida cuando participó en el reality Los 50 de Telemundo. Ella se convirtió en una de las favoritas entre los televidentes. Ella fue la eliminada número 40. Así que le fue muy bien en el dicho reality.

La Bebesita saltó a la fama tras participar en “Enamorándonos” de TV Azteca

La Bebeshita saltó a la fama en 2016 cuando participó como “flechada” en Enamorándonos” reality show de TV Azteca, donde personas desconocidas buscan el amor de su vida. Después de terminar el show ella fue conductora de Enamorándonos, Venga la Alegría Fin de Semana y MasterChef Celebrity México en su natal México.

La Bebeshita no cuenta con estudios universitarios

La Bebeshita no cuenta con estudios universitarios o técnicos, según UnoTV.com. Pero es una influencer destacada en TikTok e Instagram. También es muy buena en la conducción y le va muy bien frente a las cámaras como participante en realities.

La Bebeshita tiene 3 millones de seguidores en Instagram

La “Bebeshita” es uno de los personajes más populares de YouTube (con casi un millón de seguidores) y otras redes sociales. Hoy es conductora, participante de realities e influencer.

La Bebeshita está soltera

Más de uno recuerda que La Bebeshita regreso con su ex Brandon antes de salir de Los 50. Pero una vez afuera, la pareja terminó. “Brandon me engañó, me traicionó, me mintió, casi, casi me dijo ‘sabes qué lo de Los 50 las veces que te dije que te amo y todos los besos y todas las noches de pasión fueron fake’. Todo lo que vieron en el capítulo de hoy fue mentira. Me usó en Los 50. Está triste, está fuerte, me decepciona como persona porque yo ya no le vuelvo a creer nada. Ya creo que después de 5 años esto fue lo máximo que le pude pasar”, dijo Bebeshita en septiembre de 2023.

Ahora La Bebeshita se encuentra soltera en La Casa de los Famosos.

