Los 50: La Bebeshita sobre Brandon: “Me usó, me engañó”

Ya falta poco para conocer al ganador de Los 50. El miércoles fue la eliminación de La Bebeshita. Ahora quedan 9 famosos compitiendo, entre ellos está Brandon, quien fue el más afectado de ver la salida de la influencer mexicana.

En el reality los televidentes se enteraron que La Bebeshita y Brandon tuvieron una relación de cinco años. Pero ya no eran pareja cuando entraron al show pero después de tanto ella insistir y expresar su amor hacia el cantante y modelo mexicano de 22 años, este la volvió a ver con ojos de amor. Hasta que se reconciliaron.

Parecía que esta relación tenía futuro. Brandon no pudo contener las lagrimas cuando La Bebeshita fue eliminada. Pero ha sido todo lo contrario.

Una vez que terminarán las grabaciones de Los 50, la pareja terminó. Tras ver su eliminación en el reality de Telemundo, La Bebeshito realizó un live donde contó que Brandon le fue infiel días después que el show terminará de grabar.

‘La Bebeshita’ dio a conocer este miércoles 20 de septiembre a través de una transmisión en vivo que realizó en su perfil de Instagram que Brandon y ella ya no son novios. La mexicana explicó que una vez que finalizaron las grabaciones de Los 50 “seguimos saliendo, fuimos al cine, a comer, a mil lados como novios, pero me engañó con otra chica y ahorita está con ella”.

“Brandon me engañó, me traicionó, me mintió, casi, casi me dijo ‘sabes qué lo de Los 50 las veces que te dije que te amo y todos los besos y todas las noches de pasión fueron fake’. Literal es lo que pasó con Brandon”, contó La Bebeshita. “Todo lo que vieron en el capítulo de hoy fue mentira. Me usó en Los 50, está triste, está fuerte, me decepciona como persona porque yo ya no le vuelvo a creer nada. Ya creo que después de 5 años esto fue lo máximo que le pude pasar”. Y agregó: “Aprendí muchísimas cosas en Los 50, aprendí a que yo puedo, a que soy fuerte, a que soy capaz, aprendí a valorarme como mujer, aprendí a quererme, aprendí a no dejarme humillar por un hombre que no vale la pena, aprendí a no estar cuando él solamente quiere que yo esté”.

Brandon reaccionó al live de La Bebeshita

Brandon se pronunció en sus redes diciendo lo siguiente: “Yo dejaré que hablen, que se hagan las víctimas, que opinen y que se desahoguen todo lo que quieran en sus lives. Ya llegará mi momento de decir mi verdad”.