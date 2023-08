Bebeshita explota de celos al ver a su ex con otra en “Los 50”

Desde que inicio Los 50, Daniela Alixis, mejor conocida como Bebeshita, no ha parado de tratar de reconquistar a Brandon Castañeda. Pero este la ha rechazado una y otra vez. La noche del martes no fue excepción.

Durante una fiesta que organizó El León, la Bebeshita esperaba con ansias a Brandon para regalarle un ramo de rosas. “Mi Bebeshita, qué conquistadora. Yo veo por ahí que trae un ramo de flores…con la mejor intención”, cuenta Dania, una de las participantes en Los 50. Cuando Brandon llega, Bebeshita le entrega las rosas y le pide un beso, pero Brandon se niega. “Te estoy dando flores, ¡y no me haces nada!”, le dice Bebeshita a Brandon, mientras este la ignora.

“Claramente Bebeshita no ha superado a Brandon y toda la casa lo sabe”, opina Rafa, otro participante de Los 50. Mientras Dania se da cuenta que Brandon rechaza a la Bebeshita. “Es como que Brandon dijo a ‘mi me gusta la soltería y yo no vengo con nadie'”.

La fiesta se pone erótica

Poco a poco la fiesta empezó a ponerse erótica. Uno de los gemelos empezó a bailar muy sexy en la pista de baile. Hasta que invitó a Macky a sentarse en una silla para bailarle sensual. Cuando Brandon vio que las chicas empezaron hacer fila para sentarse en la silla, él quiso aprovechar el momento cuando se sentó Michelle Lando para bailarle muy sensual. “Yo pensé que no iba a ver problema es hacer un baile un poco sabroso”, dijo Brandon.

Abajo puedes ver el momento.

Pero esto enfureció Bebeshita y explotó de celos. Bebeshita tomó una bebida y se la lanzó a Brandon mientras este le baila sin camisa sobre Michelle. “Ya mujer suelta a ese hombre”, opinó Kim.

Bebeshita se fue de la fiesta. “Si él quiere estar sin mi, pues ni modo. No puedo obligar a alguien que me quiera. Yo aprendí de Karol G y Shakira que no se pelea por un hombre, que se regala”, dijo la Bebeshita. “Que mientras nosotras facturamos él puede estar con otra”.