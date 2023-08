Salvador Zerboni habla de la ambición de todos en Los 50: ENTREVISTA

El villano de las telenovelas Salvador Zerboni se despidió de los 350 mil dólares que pudo haber ganado en Los 50. Pero el actor se lleva una gran experiencia a casa.

Zerboni deseaba seguir compitiendo pero su estadía en la hacienda estaba en las manos de sus compañeros, quienes no votaron por él.”La verdad es un trago amargo porque casi no pude ni competir”, dijo Zerboni en la entrevista antes de salir de la hacienda. También agregó que la competencia no fue fácil ya que tenían que competir en grupo y “si algún compañero o contrincante no es muy bueno pues tienes todas las de perder. Somos equipo y de repente se cae uno y nos jalan a todos. Hoy aceptamos que estamos sentenciados y ahora eliminados”.

Zerboni, Jessica Coch y Adriano Zendejas fueron los eliminados de la noche. Ahora quedan 30 participantes en Los 50.

Zerboni habló de la ambición de la hacienda

El actor mexicano también habló de la ambición en la hacienda. “Aquí hay 350 mil dólares de por medio los cuales atrae y ciegan a la gente. La ambición está a flor de piel …muchos son capaces de pisar a su propio novio o novia, su amigo. A quien sea con tal de ganar dinero. Creo que las mejores experiencias no hay. La experiencia es única el haber estado en Los 50 de haber llegado a la casa de tantos animalitos…y me refiero a la ética, educación, a la moral y al principio de cada uno y tenemos que convivir entre nosotros. Llegamos a una hacienda que está llena de zorros, conejos, perros y un gran León”.

Zerboni estuvo a punto de ganar los 200 mil en La Casa de los Famosos

En la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Zerboni estuvo a punto de llevarse los 200 mil dólares, en su lugar se los llevó Ivonne Montero. Pero aunque no ganó, Zerboni se ganó el cariño del público. Al punto que los televidentes decían que Zerboni era el ganador sin corona.

Resume de lo que pasó la noche del jueves 3 de agosto:

MIENTRAS EL REY GRUPERO ESTÁ DORMIDO, SUAVECITO LO SORPRENDE ECHÁNDOLE UN BALDE DE AGUA ENCIMA. HAY RISAS DE TODOS SUS COMPAÑEROS Y EL REY PROMETE DESQUITARSE.

RAFA HABLA CON EL REY Y LE DICE QUE ESTÁ PREOCUPADO PORQUE JULIA ESTÁ SENTENCIADA Y DEBE CONSEGUIR LOS VOTOS PARA SALVARLA.

ZERBONI SE ENFRENTA A LA PRUEBA “VAS O NO VAS” Y A PESAR DE SU ENFUERZO NO LOGRA GANAR EL RETO, POR ESTO SE FRUSTRA HASTA EL PUNTO DE LLORAR. POTRO, AL VER SU LLANTO, SE BURLA PORQUE NO CREE QUE ESAS LÁGRIMAS SEAN SINCERAS.

RAFA ESCOGE A JULIA PARA LA PRUEBA DEL “VAS O NO VAS” Y EN ESE ENCUENTRO SE VEN MUY ENAMORADOS. LOS COMENTARIOS DE SUS COMPAÑEROS ES QUE PARECE UN AMOR DE TELENOVELA.

RAFA VA A UNA DE LAS HABITACIONES A PEDIRLE A MICHELLE, JULIO, JOSÉ Y GLENDA SU APOYO PARA PODER SALVAR A JULIA. MANIFIESTA LO NERVIOSO QUE ESTÁ AL PENSAR EN ESA ELIMINACIÓN

EL LEÓN ANUNCIA QUE ADRIANO, JOSÉ, SUAVECITO, MACKY Y COCH ESTÁN SENTENCIADOS. ZERBONI CELEBRA ESTAS SENTENCIAS PORQUE QUIERE QUE SIENTAN POR LO QUE ÉL ESTÁ PASANDO.

EL POTRO Y BETA INTENTAN REALIZAR UNA ALIANZA, PERO A JUZGAR POR LO QUE HA ESTADO OCURRIENDO ALREDEDOR DE LAS TRAICIONES, PARECE QUE NO LLEGARÁN A NINGÚN ACUERDO. AMBOS CREEN TENER LA MAYORÍA DE LOS VOTOS DE SU LADO.

LOS JUGADORES SE ENFRENTAN A LAS VOTACIONES. JULIA, JUAN PABLO, SUAVECITO, MACKY Y MANELYK SE SALVAN. ADRIANO, COCH Y ZERBONI ABANDONAN LA COMPETENCIA.

CON SOLO 9 VOTOS, ADRIANO ES ELIMINADO DE LA COMPETENCIA. ESTA DECISIÓN SORPRENDE A MUCHOS Y DANIA LLORA AL TENER QUE DESPEDIRSE.

COCH SOLO TUVO 15 VOTOS Y NO FUERON SUFICIENTES PARA SEGUIR EN LA COMPETENCIA. JESSICA COMENTA QUE SE EMOCIONÓ PORQUE NO PENSÓ OBTENER ESA CANTIDAD DE VOTOS. POLO LAMENTA MUCHO ESTA SALIDA.

ENTRE MANLEYK Y ZERBONI SOLO HUBO 2 VOTOS DE DIFERENCIA, QUEDANDO FAVORECIDA MANELYK. ZERBONI DEBE ABANDONAR LA COMPETENCIA.

ZERBONI LES AGRADECE A LOS COMPAÑEROS QUE FUERON EMPÁTICOS CON ÉL Y SE DESPIDE DE TODOS. COMENTA QUE SUS VALORES NO SON NEGOCIABLES Y QUE EN ESTA COMPETENCIA ESTUVO A PUNTO DE PERDERLOS.

MANELYK LES RECLAMA A SUS COMPAÑEROS EL HECHO DE HABER TENIDO SOLO 2 VOTOS DE DIFERENCIA CON ZERBONI, QUIEN SUPUESTAMENTE ERA LA PERSONA MENOS QUERIDA DENTRO DE LA COMPETENCIA. ELLA NO ENTIENDE NADA DE LO OCURRIDO Y VE LA TRAICIÓN.

ZERBONI, ADRIANO Y COCH ABRAZAN A SUS COMPAÑEROS Y SE DESPIDEN DEFINITIVAMENTE DE LA COMPETENCIA.