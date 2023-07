¿Por qué Ana Parra no sale en las cámaras de “Los 50”?

Más de uno se emocionó cuando se enteró que Ana Parra, su favorita de Exatlón Estados Unidos, iba a participar en el reality Los 50. A Ana se la ha visto ganando retos pero hasta ahora no sale hablando en las cámaras de Telemundo. Tampoco teniendo alguna conversación con sus compañeros en la hacienda. Hasta ahora solo se la ve por segundos cuando la cámara pasa de largo. ¿Qué pasó con Ana en Los 50?

Ana Parra prefirió mantenerse al margen de los pleitos que se armaban en Los 50. También se mantuvo alejada de las cámaras para dejar a los que quieran robar cámara o llamar la atención. “Muchas de esas 50 personas tienen un ego impresionante y quieren llamar mucho la atención. Pero yo digo que cada quien brilla con luz propia y no hay necesidad de llamar tanta la atención para que tu brilles. Así que yo dije: ‘quieren llamar la atención, adelante’, ‘quieren cámara, adelante’, ‘quieren que su ego crezca, adelante’ y es por eso que yo me aleje muchísimo [de las cámaras”, dijo Ana a través de sus redes. “Si habían personas que querían llamar mucho la atención y todo lo querían hacer, como cargar, correr o estar arriba, hacer una cosa, hablar, gritar, ósea querían hacer todo al mismo tiempo y pues obviamente yo decidí pues que esas personas que querían llamar tanto la atención pues que tengan la atención que necesitan”.

Así es, Ana Parra decidió alejarse para que otros tengan la oportunidad de estar frente a las cámaras ya que era lo que más deseaban. “Por eso siempre estoy atrás [de la gente], por eso nunca salgo, nunca habló”.

Ana explica que es muy difícil organizar a tanta gente en Los 50. La atleta y modelo colombiana cuenta que al principio del reality hubo mucho pleitos entre todos por lo mismo. “Yo me quería evitar dolores de cabeza”, concluye Ana.

Ana Parra se llevó cositas de la hacienda y también le pareció que Los 50 era más difícil que Exatlón

Ana Parra se llevó a casa de recuerdo una bolita dorada de Los 50. La bolita la tomó de uno de los retos que realizó en el reality de Telemundo.

También asegura que Los 50 fue mucho más difícil que Exatlón Estados Unidos. “Jugo mucho con sus emociones…creí que era fuerte mentalmente pero esto me demostró que me faltó mucha fuerza mental”, dijo Ana. “Pero fue cool, si dejas a un lado los chismes, las estrategias y todo eso, es un juego y está muy divertido. Todos los días es diferentes, todos los juegos son diferentes…la verdad me gusto muchísimo”, concluyó.