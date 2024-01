Ariadna Gutiérrez en La Casa de los Famosos 4: ¿Quién es ella?

Ariadna Gutiérrez, de 30 años, es una de los 23 habitantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Ella es una modelo y presentadora colombiana que fue la primera finalista en Miss Universo 2015. Desafortunadamente en dicho certamen, Ariadna fue coronada como ganadora por error del presentador Steve Harvey. Después de superar dicho momento y la muerte de su padre en 2018, Ariadna encontró un bálsamo de alivio en los caballos. “Tengo muchos amigos psicólogos y he ido a terapia muchas veces. Lo de los caballos fue más que todo, no fue específicamente terapia equina, pero fue lo que le hacía falta a mi vida, esa conexión con la naturaleza con los animales. Yo soy amante 100% de los animales y siempre he tenido una conexión muy interesante con los caballos y fue gracias a la pandemia que empecé a hacer más actividades al aire libre, como ir a ver caballos y fortalecer esa conexión que tengo con ellos”, contó Ariadna a Hola en 2022.

Ariadna Gutiérrez fue coronada por error en Miss Universo 2015

Ariadna Gutiérrez contó que sufrió bastante tiempo tras el certamen de belleza, incluso fue a terapia, pero sentía que no avanzaba. “No lo asimilé por varios meses. Fui a terapia, me encerré, comí, me deprimí, me puse feliz, tantas cosas pasas pasaron durante ese tiempo y yo seguía mi trabajo, era como un zombi y no era consciente de lo que pasaba. Uno vive en negación, no ve las cosas: la anorexia empieza en gente que no se ve flaca, y así empezaron mis trastornos alimenticios, me di cuenta cuando mi cuerpo no pudo más”, dijo Ariadna a El Comercio.

Ariadna Gutiérrez está soltera

En estos momentos Ariadna Gutiérrez esta soltera y dispuesta ha encontrar el amor en La Casa de los Famosos.

Cabe mencionar algunos galanes que le han robado el corazón a Ariadna. La colombiana tuvo una relación con Ali Jassim, un multimillonario árabe. También estuvo relacionada con el empresario Carlos Miguel Díazgranados. Ariadna también vivió un fugaz romance con el millonario Gianluca Vacchi en 2017.

Ariadna Gutiérrez tiene 3.7 millones de seguidores en Instagram

Ariadna se mantiene conectada con sus 3.7 millones de seguidores en Instagram. Ella ha sido la imagen de varias marcas reconocidas como Agua Bendita y Goicoechea para México, Brasil y Colombia. También participó en el primer desfile en Cuba que realizó Chanel en su colección Crucero 2016/2017.

También debutó como actriz al lado de Vin Diesel en la cinta xXx: Return of Xander Cage, en 2017.

Mira las fotos sexy de Ariadna Gutiérrez