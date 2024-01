Pedro Figueira “La Divaza” en La Casa de los Famosos: ¿Quién es?

Pedro Figueira “La Divaza”, de 25 años, es uno de los habitantes de los 23 que entraron a La Casa de los Famosos 4. El influencer venezolano radicado en México. La Divaza, es el creador de contenido LGBTQ+ más grande de Latinoamérica y uno de los primeros en la industria consolidado como uno de los influencer más prominentes del mundo de hablahispana por su divertida personalidad.

La Divaza comenzó a crear videos en YouTube en 2012

La Divaza comenzó a crear videos en YouTube a finales del 2012, donde describía la situación en su natal Venezuela. La personalidad como La Divaza, causó polémica a nivel nacional e internacional por la peculiar personalidad que presentaba y el contenido de sus videos.

Su contenido gira en torno a críticas de premiaciones anuales, vlogs, comedia y temas de relevancia social desde inigualable forma de ser, informa AzCentral.

La Divaza lanzó una canción y se hizo viral en YouTube en 2017

Play

En diciembre del 2017, lanzó una canción como parte de un desafío viral de YouTube llamada “Roast Yourself”, que estuvo acompañada de un vídeo musical, promocionando su alter ego. Una semana después la canción llegó a iTunes y alcanzó el primer lugar en México y otros países de América Latina. Mientras que el vídeo musical obtuvo un millón de likes en 24 horas y más de seis millones de visitas en YouTube.

El video tenía 127 millones de visitas en YouTube, a la hora que publicamos esta nota.

La Divaza tiene 7.3 millones de seguidores en Instagram

Play

La Divaza tiene 7.3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En 2023, el canal de YouTube de La Divaza tiene 10,4 millones de suscriptores y más de 854,3 millones de visualizaciones. Eso no es todo, tiene un segundo canal en YouTube llamado Keeping Up With La Divaza, donde emite su pódcast llamado Radio Divaza junto con su mejor amigo e influencer José Gregorio Santos, “La José”.

Las fotos sexy de La Divaza