Mariana González en La Casa de los Famosos: ¿Quién es ella?

Mariana González, conocida como la Kim Kardashian mexicana, es una de los 23 habitantes de La Casa de los Famosos. La mexicana de 40 años es la esposa de Vicente Fernández Jr., de 60, quien apoya la entrada de su esposa al reality de Telemundo. La pareja se acaba de casar y cancelaron su luna de miel para que Marian participe en LCDLF4. Ella es una popular influencer con más de 1.1 millones de seguidores en Instagram, madre y empresaria que llega a La Casa de los Famosos 4.

También participó en Rica, famosa, latina 2022, al lado de Kimberly Flores, Sandra Vidal, Marcela Iglesias, Mayeli Alonso y Luzelba Mansour.

La familia de Mariana González se dedica a la comercialización de huevos

Mariana González, quien es de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, proviene de una familia dedicada a la comercialización de huevos. Ella es es dueña de “Dashan´s Boutique”, una marca de ropa de alta calidad, de la que también es la imagen.

También incursionó en la política como candidata a diputada por el Partido Encuentro Solidario (PES), pero no obtuvo la victoria en las urnas, según informa El Comercio.

Mariana González tiene dos hijos

Mariana González es madre de dos hijos de su matrimonio anterior. Mariana se casó con Vicente Fernandez Jr. el 18 de noviembre de 2023. Sus testigos y padrinos fueron el cantante Alejandro Fernández, encargado de poner el lazo, con su pareja, la modelo Karla Laveaga y Angélica, la hermana de Mariana.

Mariana González admite haberse sometido a cirugías plásticas

“Todo lo que ven está operado”, respondió en sus historias de Instagram despejando así las dudas de sus seguidores sobre sus cirugías plásticas. “Me redujeron un poquito más la cintura, me hice la lipomarcación. Y me arreglaron una cirugía en el pecho que no me encantaba”, declaró hace un tiempo en Ventaneando.



¡Qué viva el amor! Vicente Fernández Jr. y Mariana González se dieron el sí en Jalisco. 👰🏻🤵🏻#Ventaneandohttps://t.co/wd6UfXAA57 — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 21, 2023



También usa filtros cuando usa sus redes. Así mismo, la pareja de Vicente Fernández Jr. habló acerca de los filtros que utiliza en la red social y que le permiten verse con una nariz más afilada por ejemplo.

Las fotos más sexy de Mariana González