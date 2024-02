Thalí y Lupillo Rivera dicen que han sido infiel en La Casa de los Famosos 4

Thalí García y Lupillo Rivera se confesaron en La Casa de los Famosos. Ahora que La Bronca tiene la responsabilidad de entrevistar a sus compañeros en su “estación de radio” dentro de la casa han salido algunas conversaciones interesantes.

Cuando La Bronca le pregunta a Thalí si ella ha sido infiel, ella le responde que sí le ha sido infiel a su esposo. Esto sorprendió a muchos en la casa. Después le pregunta lo mismo a Lupillo y este también dice que ha sido infiel varias veces y que también le han sido infiel a él. Lupillo también dice que “las mujeres son su debilidad”. En esta entrevista al cuarto Tierra es obvio que La Bronca está tratando de sacar alguna información si hay algo entre Thalí y Lupillo. Ya que andan muy unidos y hasta están durmiendo juntos en la suite.

Por otro lado, algunos carritos han pasado afuera de las instalaciones de la casa a enviarle mensajes a Thalí. Uno que decía “cuida a tu familia” y otro “la estas cagando”. Esto preocupo a Thalí, al punto que envió mensaje a su familia y le aclara que no planea buscar un suplente. “Así como viene mi familia a pedirme cosas, que confíen en que tengo muy claro el porque estoy aquí. Y definitivamente no vine a buscar un suplente. Amo infinitamente a mi familia. Pues al toro por los cuernos, no quiero que empiecen las malas interpretaciones. Que no es cómodo dormir con otra persona pero con cualquier persona, no solo con un hombre”. dijo Thalí.

Play

Play

Mientras que el esposo de Thalí, Felipe Aguilar, fue también en carrito afuera de las instalaciones de LCDLF4 para decirle que la familia y él “la ama y la extraña”. Eso no es todo, Felipe envió un audio a Chismecito Channel y le dedica mensaje a los fans, en el que deja claro que está tranquilo y que él sabe que estas cosas iban a pasar. “Lo dije al principio del reality que Thalí iba a tener muchos aciertos y otras cosas iban a estar mas complicadas y que si nos manteníamos juntos vamos a llevar a Thalí a la final. Así que manténganse unidos y respeto a los otros competidores. Somos el reflejo de Thalí.

Thalí habló de su infidelidad en Hoy Día

A principio del año pasado, Thalí estaba promocionando El Señor de los Cielos cuando en un juego “Yo nunca, nunca” compartió que ella había sido infiel a los 20 años y que fue descubierta. “Me dolió mucho cuando me cacharon y pedí perdón por muchísimos años. Sí me arrepentí y aprendí la lección”, dijo Thalí.