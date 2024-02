Brandon aclara si engañó a Bebeshita con Maripily

En La Casa de los Famosos, Bebeshita dejo a sus compañeros boquiabiertos cuando les contó que su ex le fue infiel con Maripily. Ella cuenta que en ese entonces su novio Brandon Castañeda, que tenía 21 años, estuvo con Maripily y hasta la enfrentó.

Brandon, quien participó en Los 50, deja claro en La Mesa Caliente que él y Bebeshita solo tuvieron una relación de un año y ocho meses; no 5 años como ella dice. “Salimos del 2018 hasta mediados del 2020”, aclaró Brandon. “[Bebeshita] y yo cortamos antes de que yo entre a un proyecto donde conocí a Maripily…”, aclara Brandon, de 24. “[Maripily] y yo no tuvimos nada. Ella solo me invitó para comer”.

Brandon asegura que nunca le fue infiel a Bebeshita con Maripily porque ya habían terminado. Tampoco durmió tres días en la casa de Maripily o tuvo una relación con ella. “Nosotros solo entrenamos y la acompañe al supermercado y hasta ahí…e igual no estaba con Bebeshita”, asegura Brandon.