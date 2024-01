Thalí García en La Casa de los Famosos: ¿Quién es ella?

Thalí García es una de los 23 habitantes de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. La actriz mexicana de 33 años formó parte del pasado reality Los 50. En dicho reality, Thalí protagonizó una de las peleas más fuertes en el reality. Al punto que la otra participantes fue expulsada. Aunque ella permaneció en el show, luego fue eliminada por sus compañeros.

Thalí saltó a la fama en un reality en 2007

Thalí Alejandra García Arce es una actriz, cantante, modelo y presentadora mexicana. Ella nació en Hermosillo, lugar que dejo a los 17 años para mudarse a Distrito Federal México, donde inicio su carrera como actriz. Thalí saltó a la fama cuando formó parte del reality de Televisión Azteca “High School Musical: la selección” en 2007. En ese tiempo se buscaba a los protagonistas de la versión mexicana de la cinta High School Musical.

Ella comenzó a actuar en el 2008 interpretando un pequeño papel secundario en Secretos del Alma. Además fue presentadora en Nickers, un programa infantil de Nickelodeon Latinoamérica.

Thalí está casada

Thalí se casó con el director y escritor Felipe Aguilar Dulce en el 2017. Juntos procrearon a su hijo llamado Andrés. Thalí tiene una hija llamada Natalia, fruto de su relación con Gabriel Romero.



Thalí actuó en la popular serie “El Señor de los Cielos”



A lo largo de su carrera se ha destacado en importantes proyectos televisivos como De brutas nada, Un poquito tuyo, Las buchonas, y en Telemundo en El señor de los Cielos y Silvana sin Lana.

Thalí fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto

Thalí fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto, la cual la llevó a subir mucho de peso.

La enfermedad Hashimoto es un padecimiento de hipotiroidea que debilita el sistema inmunológico, provoca la subida de peso, la pérdida de memoria y dolores en las articulaciones.

Thali García ha vivido momentos difíciles relacionados con su salud desde que comenzó con esta enfermedad y lo más complicado para ella fueron las críticas que recibía por su aspecto físico cuando empezó a subir de peso. Enfrentar cambios fue complicado para Thalí porque siempre había cuidado su figura, sin embargo con el apoyo de su esposo Felipe Aguilar, pudo superar sus inseguridades. “Les juro que me veía en el espejo y no me reconocía y no me reconocía más allá del físico, que por supuesto esta enfermedad modificó mis facciones, mi cuerpo, todo. Siempre me he considerado una mujer superguerrera, superfuerte, superpositiva y soy esa amiga que siempre te quiere echar porras y sacarte adelante, entonces como que por primera vez en mi vida no podía ni siquiera ser esa amiga para mí misma”, comentó en una historia en su cuenta de Instagram en 2022. “Dejé de cuestionarme y dije: ‘Voy a abrazar esta realidad, la voy a aceptar, voy a aceptar que voy a tener que vivir quizás el resto de mi vida con esta enfermedad y que va a ser un reto para mí de intentar llevar un estilo de vida saludable y verme saludable’”, añadió en septiembre de 2022.

Thalí se armó de fuerzas y trabajó en ella para salir adelante; y finalmente lo logró.

Thalí tiene 1.3 millones de seguidores en Instagram

Thalí tiene 1.3 millones de seguidores de Instagram. Mira las fotos sexy de Thalí.