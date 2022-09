Salvador Zerboni y Laura Bozzo se intercambian mensajes de amor

Salvador Zerboni y Laura Bozzo se han intercambiado mensajes de amor después de que casi se matan con sus directas e indirectas en la última etapa de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”.

La forma en la que se comunicaron en las redes sociales está dando a entender que las críticas y ataques entre ellos no fueron más que una estrategia para dividir a los seguidores, que lamentablemente le salió mal a la conductora peruana. Bozzo fue eliminada de LCDLF2 antes que Zerboni, pero parece que igual el cariño sigue.

Los concursantes Laura Bozzo y Salvador Zerboni se amaron y odiaron con similar intensidad durante la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”. Sus pleitos a los gritos son inolvidables. Probablemente habrían sido enemigos si no hubiesen quedado en la misma habitación para dormir, pero los productores de la cadena Telemundo supieron escoger a las personalidades que estarían juntas y gracias a ello los polémicos artistas desarrollaron una interesante mancuerna.

La tercera aliada en su grupo fue la actriz venezolana Daniella Navarro, con quien Laura eventualmente desarrolló una relación casi maternal, con la que intentó controlarla y que casi las convierte en enemigas al final. Zerboni la veía a veces como una hermanita. Otras, como una diva.

Criticar y proteger a Daniella, según el momento, fue otra de las cosas que unió a Laura Bozzo y a Salvador Zerboni.

Lo que ellos mismos han llamado “la relación más tóxica del mundo” tuvo muchos momentos brutales durante las semanas que Bozzo y Zerboni compartieron en “La Casa de los famosos”. Así como se expresaban amor, también terminaron muchas veces a los gritos. Las razones para las explosiones a menudo eran tan tontas como un vaso de agua.

Sin embargo, ahora que ya no conviven, parece que el amor le ha ganado al desamor.

El actor mexicano recordó sus locuras con la conductora mexicana en las redes sociales con lo que pareció un toque de nostalgia: “Frases Románticas : Eres la cruz de mi vía crucis Laura Bozzo jajajajajjaja te extraño amiga mía !!! Cariño bendiciones”.

La respuesta de la conductora peruana demostró que los ataques son cosa del pasado: “Te extraño mucho más 😢😢esta semana cenamos como sea 🙌te quiero un chingo 🔥🔥”.

Solo les tienen una petición: Qué no incluyan a Daniella Navarro, pues la consideran la gran causante de las peleas entre ellos. Igual no parece que haga falta el pedido, pues el romance de la venezolana con el argentino Nacho Casano ha enfriado la relación de ambos con sus aliados de “La Casa de los Famosos”. Eso, por no hablar de la geografía, pues Zerboni y Bozzo viven en México, mientras que la tercera de su relación está en Miami.