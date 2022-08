Salvador Zerboni no acepta su derrota en LCDLF2

Salvador Zerboni fue el segundo finalista de La Casa de Los Famosos 2 pero sin duda su participación fue muy comentada por sus compañeros por la manera tan inteligente que movía sus fichas y fue esta la estrategia que le permitió poder llegar y posicionarse hasta la gran final. En las últimas semanas vimos cómo era su buena relación con Ivonne Montero pero todo cambió cuando conocimos el resultado donde la actriz mexicana resultó ser la ganadora.

Salvador Zerboni el villano que no acepta su derrota

Salvador Zerboni fue considerado el gran villano dentro de esta telenovela de la vida real y fueron muchas las veces que su público lo salvó de estar en peligro de nominación y tanto fue su camino recorrido que logró estar agarrado de la mano con Ivonne Montero pero cuando se dio a conocer que la actriz mexicana fue la ganadora de la segunda edición fue inevitable que Zerboni se sintiera decepcionado por su derrota.

Play

A Salvador Zerboni se le cae la cara al perder contra Ivonne Montero | La Mesa Caliente Salvador Zerboni ya se saboreaba la victoria, por lo que no pudo ocultar su verdadera cara cuando supo que la ganadora era Ivonne Montero. #LaMesaCaliente #Entretenimiento #SalvadorZerboni Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/LaMesaCaliente Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: facebook.com/lamesacaliente Twitter: twitter.com/lamesacaliente Instagram: instagram.com/lamesacaliente TikTok: tiktok.com/@lamesacaliente Página Oficial: telemundo.com/shows/la-mesa-caliente La Mesa Caliente Myrka Dellanos, Giselle… 2022-08-09T21:28:54Z

Tanto fue su molestia que nunca se acercó abrazar a su compañera y su cara de decepción demostraron que no aceptaba su derrota. Además, todos en el foro se dieron cuenta de su reacción y sus compañeros como Brenda Zambrano no se hicieron esperar con sus comentarios, la mexicana aseguró Zerboni no sabe perder. “Los villanos nunca pueden ganar si esta es la novela de la vida real y Zerboni siempre fue el villano”. Comentó Luis “Potro” Caballero.

Salvador Zerboni recibe palabras de aliento por parte de Alicia Machado

“Yo siempre he sembrado buenas cosas y siempre tuve la fe y la esperanza de que al sembrar se puede cosechar, pero no pasa nada, el día de mañana cosechare, esperare mi turno” comentó Zerboni pero sus ánimos se encontraban bajos y fue en ese momento que la reina de belleza Alicia Machado, le dio sus mejores palabras de aliento para seguir motivando al actor mexicano el cual no pudo contener las lágrimas. “Cuando lo veas te vas a dar cuenta de la magnitud que te ganaste ¡Sabia que te iba a ver a la final!” Concluyó Machado.

La reacción de Zerboni forma parte de su fuerte personalidad y pese a su buena relación con Ivonne Montero el actor decidió expresar sus sentimientos, debido a que está tan convencido de que el premio en efectivo iba a ser para él. Asimismo, el actor mexicano se ganó la aceptacion del público y logró obtener el segundo lugar en la competencia más famosa de la televisión hispana.

La Casa de Los Famosos 2 puso en el juego 200 mil dólares y sólo cinco finalista se encontraron en la gran final para conocer quién era el merecedor del tan anhelo premio . Daniella Navarro obtuvo la quinta posición, por su parte, Toni Costa el cuarto lugar, respectivamente Nacho Casano la tercera posición y el segundo puesto para Salvador Zerboni. Alzándose Ivonne Montero como la ganadora absoluta de esta segunda edición.