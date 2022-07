Salvador Zerboni llama “pandillera” a Daniella Navarro y esta se enfurece [PELEA]

Las ánimos dentro de la competencia están cada vez a flor de piel y parece que Salvador Zerboni despierta millones de sentimientos en la casa y tanto Daniella Navarro como Laura Bozzo no confían del todo en el actor mexicano ahora Daniella insulta al actor mexicano y este se siente amenazado.

Daniella Navarro amenaza y encara a Salvador Zerboni

Daniella Navarro es una mujer impulsiva y no tiene miedo en decir las cosas en la cara y en este punto de la competencia no tiene filtros en enfrentar y mucho menos encarar cuando siente que algo no va de la mejor manera y fue lo que hizo con Salvador Zerboni debido a que el villano de las telenovelas se encuentra muy cercano a Ivonne Montero y está participante es una amenaza tanto para Daniella y Laura.

Tanto fue la molestia de Daniella Navarro que Zerboni se sintió amenazado y atacado. Daniella no se quedó callada y siguió lanzando su veneno al catalogar al actor mexicano como una persona falsa y desleal persona por hablar a sus espaldas. Asimismo, el mexicano no se sintió cómodo con esta acción y le dice a la venezolana que parece una “pandillera” que no hable como si estuviera en una favela y ella responde que esa es su manera de hablar.

Salvador Zerboni se siente atacado por la venezolana

“No me gusta que me encares se me hace muy feo la verdad” dijo Zerboni pero Daniella explotó y aseguró que el actor es una rata que se esconde detrás de las personas. “ ¡Yo hablo así!” Fueron las palabras de Daniella cuando Zerboni le perdía que no gritara y mantuviera la compostura. “Así quieres tener trabajo allá afuera (…) eres una señorita” a lo que Navarro sin anestesia le responde. “Soy bien marginan y naca”.

Laura Bozzo se encuentra en medio de esta disputa

La situación se sintió tan tensa que Laura Bozzo en medio de la discusión llamó a Toni Costa para que los separara y fuera un intermediario pero el bailarín español siempre ha preferido estar al margen y no participar en ninguna discusión para evitar conflicto y de esa manera no manchar su imagen dentro de la competencia.

La Casa de Los Famosos 2 está en su recta final y viviéramos la última gala de nominaciones donde los cinco habitantes con excepción de Ivonne Montero están en peligro para abandonar la casa . Así que en la última cena estará Daniella Navarro, Salvador Zerboni, Laura Bozzo, Toni Costa y Nacho Casano compartiendo con el décimo segundo eliminado del reality de Telemundo. Hasta ahora nada esta escrito y en juego se encuentra los 200 mil dólares en efectivo en esta verdadera telenovela de la vida real. Asimismo, Ivonne Montero es la única habitante que tiene un puesto seguro a la gran final tras ganar el pase dorado y posicionar a la mexicana como la favorita en las redes sociales.