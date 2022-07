Daniella Navarro y el tierno reencuentro con su hija

Daniella Navarro sigue de pie en la competencia luego de que en la gala de eliminación fue salvada por los televidentes ahora dentro de la comprendía y tras más de 76 días encerrados recibe una gran sorpresa por parte del equipo del producción que sorprendió a la actriz venezolana.

Daniella Navarro sigue dando la batalla dentro de la competencia y cada vez más se encuentra cerca de llegar a la gran final. Asimismo, al estar encerrada y no tener contacto con el mundo exterior Navarro no tiene contacto ni con su hija Uguiella, pero el equipo de producción decidió sorprender a la venezolana con la gran visita de su pequeña.

Daniella Navarro y su emotivo encuentro con su hija

Daniella Navarro ha demostrado que tiene el apoyo del público y pese a los comentarios encontrados que genera la venezolana es una candidata posible para llegar a la gran final de la competencia al lado de Ivonne Montero, Nacho Casano, Toni Costa, Laura Bozzo y Salvador Zerboni, esta semana un habitante abandonará la competencia para llegar a la final.

Daniella Navarro recibió lagran sorpresa de su hija Uguiella cuando ingresó al “Zoom” la pequeña de 5 años no contuvo las lagrimas al ver a su mamá y entre besos y abrazo ambas protagonizaron un momento increíble. “¡Mamiiii!” Fueron las palabras de la pequeña al reencontrarse con su madre luego de estar casi dos meses y medio sin verse. Actualmente el motivo para llevarse los 200 mil dólares es el bienestar de su hija.

Las redes sociales no se hicieron esperar ante este gran encuentro. “ Que hermoso momento, las dos emocionadas de estar juntas”,” Daniella a la final”,” no voy por ti Daniella pero me alegra que te reencuentres con tu niña”,” fuerza mi Dani mereces estar en la final por tu hija”. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales. Además, este hermoso momento cuenta con 85 mil visualizaciones que respalda a la venezolana dentro de la competencia.

¿Quién es el padre de Uguiella Navarro?

Uguiella Urbina Navarro es la hija de Daniella Navarro y Ugueth Urbina, la pequeña llegó al mundo en el año 2017 y es la primera hija de la actriz venezolana. Recordemos que cuando la venezolana abrió su corazón en la curva de la vida mencionó que el proceso de separación con Ugueth había sido muy difícil en el 2021, según compartió Navarro en La Casa de los Famosos 2. Actualmente la venezolana se encuentra luchando para llegar a la gran final y obtener el premio en efectivo.

La madre de Daniella Navarro la defiende en “La Mesa Caliente”

Daniella Navarro ha tenido el apoyo de su madre, Carlotta Santodomingo, que ha defendido a su hija de ataques y la hemos visto en el programa La Mesa Caliente. En esa oportunidad, Niurka denunció que Navarro se encontraba protegida por el equipo de producción además de utilizar adjetivos calificativos para describir el cuerpo de la venezolana palabras que no fueron del agrado de la madre de Daniella y esta decidió darle un parado a la vedette cubana.