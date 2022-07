Daniella Navarro se huele sus partes íntimas -VIDEO

Daniella Navarro sigue dando mucho de hablar dentro de La Casa de Los Famosos 2 . La venezolana ha demostrado que no tiene miedo de hablar y decir lo que piensa y la convivencia ha dado un giro de 180 grados debido a que la actriz ha estado unida al resto de sus compañeros pero ahora Navarro es capturada por la cámaras oliéndose sus partes íntimas.

Actualmente son siete las celebridades que siguen dentro de la competencia y Daniella Navarro es una de ella que continua dando la batalla para permanecer segura y llegar a la gran final, pero todo indica que la unificación de los cuartos, y la intensa convivencia hace que las cámaras 24/7 se concentren en cada movimiento de los habitantes.

Daniella Navarro fue capturada mientras se olía sus partes íntimas

La Casa de Los Famosos 2 pone al descubierto la verdadera convivencia de las celebridades pero en esta oportunidad también capta los mejores momentos de los habitantes y en esta ocasión fue la actriz venezolana que se robó todo el foco de atención cuando fue capturada oliéndose sus partes íntimas, un gracioso momento que quedó inmortalizado y la reacción de la actriz fue muy natural.

Daniella Navarro siempre ha sido muy sincera cuando trata de dar su punto de vista, hemos visto cómo ha evolucionado su personalidad hasta encontrarse hoy día en una unificación con sus demás compañeros ahora las cámaras del juego capturaron el espontáneo momento en el que la actriz venezolana se encontraba sentada y se dispone a olerse sus partes íntimas. Su reacción fue la que hizo que se volviera viral en las redes sociales. Los fanáticos en las redes sociales comentaron ante esta espontánea reacción. “ A quien no le pasa? Critican demasiado por Dios ¡Bravo Daniella!”, “y no se puede bañar”,” quien no lo ha hecho que tire la primera piedra”. Asimismo, Daniella ha demostrado que es una mujer real y sin filtros y que no tiene miedo de mostrarse como ella es.

Daniella Navarro una mujer sin filtros dentro de La Casa de Los Famosos 2

Actualmente son siete las celebridades que siguen luchando dentro de la casa Daniella Navarro, Toni Costa, Natalia Alcocer, Nacho Casano, Ivonne Montero, Salvador Zerboni y Laura Bozzo y a escasas semanas que se termine la competencia sólo 5 serán los privilegiados de llegar a la gran final y todo apunta que la personalidad de la venezolana le puede valer un puesto seguro en la competencia.

Play

La curva de la vida de Daniella | La Casa de los Famosos 2 | Telemundo Entretenimiento Video oficial de Telemundo Entretenimiento. Daniella Navarro desnuda su alma para confesar que a pesar de ser famosa, también ha pasado por duros momentos antes de su ingreso a La Casa de los Famosos 2. Visita nuestra página web: telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos?cid=yt-lcdlf-s2 Mira los episodios completos en nuestra app: telemundo.app.link/LaCasadelosFamosos SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDEntretenimientoYT La Casa de los Famosos… 2022-06-27T19:09:49Z

Daniella Navarro no tiene miedo de expresar, defender y apoyar su punto de vista y su extrovertida personalidad ha hecho que sea un punto de referencia de lealtad y autenticidad. Parece que los fanáticos desean que la venezolana llegue a la gran final porque siempre es salvada por el público y así lo hemos visto en las galas de eliminación.Estamos a tres semanas de que se acabe la competencia y cualquier cosa puede suceder ahora los ánimos entre los habitantes están calmados y comienzan a disfrutar de la estadía en la competencia, tanto ha sido esto, que Daniella Navarro empezó un acercamiento de agradecimiento hacia Nacho Cuando por tener un gesto de buena amistad con sus compañeros.