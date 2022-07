Daniella Navarro mira con otros ojos a Nacho Casano ¡Cupido en el aire!

Son seis las celebridades que continúan dando la batalla dentro de la competencia Daniella Navarro, Ivonne Montero, Nacho Casano, Toni Costa, Salvador Zerboni, Laura Bozzo y Natalia Alcocer y después de tan intensa convivencia vemos que hay un acercamiento entre Navarro y Casano encendiendo las alertas de cupido.

Daniella Navarro comienza a ver a Nacho con otro ojos

Daniella Navarro desde el inicio de la competencia ha demostrado que Nacho Casano nunca ha sido de su agrado y en más de una ocasión ha dicho que le gustaría que el argentino hubiera salido de la competencia por su actitud arrogante pero ahora las cosas han dado un giro de 180 grados y todo indica que Navarro y Casano están comenzando a mirarse con otros ojos y esto es un indicio de una excelente convivencia.

Daniella Navarro ya le habría puesto los ojos a Nacho Casano | La Mesa Caliente

Estamos a tres semanas de que se acabe la competencia y cualquier cosa puede suceder ahora los ánimos entre los habitantes parecen que están calmados y comienzan a disfrutar de la estadía en la competencia, tanto ha sido esto, que Daniella Navarro empezó un acercamiento de agradecimiento hacia Nacho Cuando por tener un gesto de buena amistad con sus compañeros.

¿Daniella Navarro se está enamorando de Nacho Casano? | hoyDía | Telemundo

Nacho Casano realizó una parrilla argentina a sus compañeros pero recordemos que el actor es vegetariano, este acto fue del agrado de Daniella a tal punto, que se ofreció hacerle unas arepas de brócoli y tras escuchar estos comentarios Natalia Alcocer aseguró que del amor al odio solo existe un paso a lo que el argentino le responde que no conoce a la venezolana. Asimismo, Casano esta abierto a conocerla y cumplió su palabra porque le ofreció mate y establecieron una agradable conversación.

Daniella Navarro no tenía buena relación con Nacho Casano

Nacho Casano ha tenido una gran evolución en La Casa de Los Famosos 2 su solitaria y extrovertida personalidad al principio de la competencia parece que ha evolucionado y ahora es uno de los participantes más estratega que existe, su gran unión con Niurka Marcos hizo que el actor tomara más confianza y ahora parece seguir los pasos de mandato y personalidad de la vedette cubana.

DANIELA NAVARRO EXPLOTA CONTRA NACHO CASANO Y REVELARA QUE NACHO ES UN MIS0GIN0 EN LCDLF2

“Nacho no es un elemento necesario en esta casa que está volviendo gris a seis elementos de la casa” comentó la venezolana sobre la personalidad del argentino. Tanto ha sido su rechazo que reveló que no piensa tratarlo ni tener ningún tipo de contacto. “No me interesa tener seres humanos como él cerca de mi vida” además de confesar que ese tipo de hombres mantendrá a su hija alejado. “De esas falsas personas”.

Los habitantes y las redes sociales reaccionaron ante este amistoso encontró, tanto así, que aseguraron que este acercamiento puede ser una manera de que cupido los una para que se conozco más. “Hay Daniella bien bipolar quiere andar de cama en cama”, “ dios mío esa muchacha es quita y pon”,” si ma chavala está hablando porque a ella no le hacen caso. La Natalia que se vaya” fueron algunos comentarios de los fanáticos.