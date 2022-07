Daniella Navarro desea que Nacho Casano salga de la casa

Daniella Navarro ha demostrado que tiene todas las herramientas para ganar y coronarse como la ganadora de esta edición de La Casa de Los Famosos 2 y tras compartir suite presidencial al lado de Salvador Zerboni ha cobrado fuerzas para juntos crear una buena estrategia y llegar a la gran final.

Desde el principio de la competencia Nacho Casano ha demostrado que es un contrincante duro de derrumbar y su distinta personalidad hizo que marcara territorio hasta ser hoy día uno de los habitantes con mayor liderazgo y esto pareciera que no ha sido del agrado del cuarto morado y mucho menos de Daniella Navarro.

Nacho Casano no es del agrado de Daniella Navarro

Nacho Casano ha tenido una gran evolución en La Casa de Los Famosos 2 su solitaria y extrovertida personalidad al principio de la competencia parece que ha evolucionado y ahora es uno de los participantes más estratega que existe, su gran unión con Niurka Marcos hizo que el actor tomara más confianza y ahora parece seguir los pasos de mandato y personalidad de la vedette cubana.

Nacho Casano estará guiándose de la estrategia implementada por Niurka Marcos para dividir y tomar el liderazgo y quiere controlar cada movimiento de su bando para evitar que haya un tipo de complot o traición cuando de estrategia se trate. “La manzana podrida para mi es Nacho” comentó Daniella Navarro a Laura Bozzo es relación a la actitud que ha tomado el actor argentino dentro de la competencia.

Daniella asegura que Nacho no es un elemento necesario dentro de la casa

“Nacho no es un elemento necesario en esta casa que está volviendo gris a seis elementos de la casa” comentó la venezolana sobre la personalidad del argentino. Tanto ha sido su rechazo que reveló que no piensa tratarlo ni tener ningún tipo de contacto. “No me interesa tener seres humanos como él cerca de mi vida” además de confesar que ese tipo de hombres mantendrá a su hija alejado. “De esas falsas personas”.

Nacho Casano es visto como una amenaza dentro de la competencia

Tanto Daniella como Zerboni no tienen buena relación con Nacho Casano y en esta novena semana de competencia el actor argentino está en peligro de eliminación por lo cual se disputará un puesto dentro de la competencia y el público tendrá la última decisión de salvarlo y de esa manera demostrar que aún tiene apoyo en la competencia.

Nacho Casano quiere tener el control de Juan Vidal y Toni Costa este último para él es una amenaza por su buen trato con el resto de los participantes y esto ha permitido que sea nominado pocas veces a eliminación y se mantenga al margen del escándalo por parte de su buena convivencia. Las cosas pueden cambiar y ahora la unificación es una propuesta que se siente dentro de la casa debido a que ya son pocos los habitantes que continúan en juego.