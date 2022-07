Bobby Larios contento por la salida de Niurka Marcos de La Casa de Los Famosos 2

El actor Bobby Larios, expareja de Niurka Marcos, reveló que no apoyaba la actitud que mantuvo la vedette cubana dentro de la competencia además de no respaldar su personalidad y tampoco la actitud de ir en contra del equipo de producción.

Bobby Larios al lado de Cristian Suárez, ex pareja de Laura Bozzo, compartieron en el programa Hoy día su punto de vista en relación a todo el revuelo que ha generado la participación de Niurka Marcos y Laura Bozzo. Recordemos que Larios y Niurka duraron tan solo 3 años casados y llevan ya 17 años separados.

Bobby Larios no apoyaba a Niurka Marcos dentro de La Casa de Los Famosos 2

Bobby Larios parece que no apoyó la actitud de liderazgo que mantuvo Niurka Marcos dentro de la competencia, misma personalidad que no fue del agrado del público y por eso la cubana salió del reality de Telemundo además de revelar que está muy lejana a la mujer con la que él convivió. “No me gustó para nada, qué bueno que la echaron”, sentenció.

Bobby Larios cree que Niurka Marcos era una buena estrategia pero falló en con sus actos

“Hay que crear estrategias buenas para avanzar, pero no puedes ir por el mundo peleando y echándole broncas a todo el mundo porque no es así, y menos en un reality”, siguió diciendo Larios, quien también confesó de que si Telemundo lo hubiera invitado a participar con Niurka dentro de la casa él hubiera dicho que sí.

“Yo tengo 17 años separado de ella y no era así, era mucho más tranquila, no sé qué le pasó, pero bueno, al final es la esencia“, le dijo a Chiquibaby y a Quique, pues aunque insiste que reconoce que la que habla es un personaje, nunca fue así en su época. Recordemos que esta relación en su momento fue considerada como “La pareja escándalo” un matrimonio que solo duró tres años. A su vez, el actor aseguró que la cubana es buena estratega y fallo. “Niurka es muy inteligente, no entiendo cómo dejó llevarse, iba muy bien, no sé lo que le pasó. Si hubiera seguido avanzando, yo te juro por mi madre, que hubiera votado por ella, pero cuando vi que cambió el modo, a mí no me gusta la agresividad, estoy en contra de todo eso, yo le dije a mi esposa que iba a votar con ella”, comentó Larios.

Bobby Larios opina sobre la personalidad de Niurka Marcos

“De lo que yo viví con ella, mi experiencia es totalmente diferente, ella era dócil, tranquila, ahora este personaje que tiene no me gusta, aunque ella explote una bomba y diga este qué se mete, pero no es justo, estás dentro de una empresa, tienes muchos seguidores, no está bien” finalizó. La Casa de Los Famosos pone a colación en la opinión pública muchos escándalos de lo que puede suceder con las celebridades y en este caso fue Niurka Marcos por su actitud de ir en contra del programa y una supuesta manipulación de su imagen.