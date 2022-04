Niurka Marcos y Bobby Larios: ¿Cómo se originó su romance?

Niurka Marcos vivió la época de oro al estar presente en grandes producciones que la posicionaron como toda una figura en la televisión en México, también su relación con Juan Osorio, famoso productor de telenovelas, le dio una gran proyección mediática, pero esta relación dio un giro de 180 grados cuando Niurka conoce a Bobby Larios.

Niurka Recordando EN ESTE SEGMENTO EN EL PROGRAMA DE "CITA CON NELLY" (UNIVISION-KUNP), CONTINUANDO LA CELEBRACION DE 10 AÑOS DE "CITA CON NELLY" EN UNIVISION, RECORDAMOS LA VISITA DE NIURKA MARCOS A PORTLAND EN EL 2005 (RUTH PARRA, REPORTERA INVITADA) – CUANDO TODAVIA ESTABA CON BOBBY LARIOS …. QUE SE LLEVO EL TIEMPO !!! 2013-02-12T05:33:45Z

En el año 2003 cuando se estaba llevando a cabo las grabaciones de la telenovela “Velo de Novia”, en esa época, la vedette cubana protagonizó una de sus mayores polémicas al confirmar su romance con el entonces joven actor de telenovelas, Bobby Larios.

Un romance muy mediatico

Así reaccionó Niurka Marcos al preguntarle por Bobby Larios | GyF Bobby Larios estrenará un monólogo en el que contará su verdad sobre la relación con Niurka Marcos y así reaccionó la cubana al preguntarle sobre su ex. SUSCRÍBETE bit.ly/XLBK1r VISITA EL SITIO OFICIAL elgordoylaflaca.com FOLLOW US: Twitter: twitter.com/ElGordoyLaFlaca Facebook: facebook.com/ElGordoyLaFlaca Instagram: instagram.com/elgordoylaflaca Encuentra lo mejor de tus programas favoritos de Univision, diviértete con Despierta América,… 2018-03-22T22:30:35Z

El melodrama era producido por Juan Osorio, aquella separación con el productor de novelas generó toda una controversia en los medios de comunicación, tanto era las frecuente exposición de ambos que fueron denominados “La Pareja Escándalo”.

PELICULA MI VERDAD TEASER TRAILER Teaser Trailer de la película para TV hispana mas exitosa en la historia de México y Estados Unidos. Director: Juan Osorio Productor: Alfonso Rosas Priego Productor Ejecutivo: Rodrigo Vidal 2014-12-23T00:58:36Z

Juan Osorio fue muy contundente al señalar al actor como el tercero en discordia en su matrimonio con la cubana, sin embargo, en aquel entonces ella se defendió alegando que su relación con Juan Osorio se había enfriado años atrás, por lo que decidió comenzar una relación, en esa época también sale a la luz una película “Mi verdad” que relata lo que supuestamente habría sucedido entre Niurka y Bobby, aquella relación que hizo que se terminara la union entre la vedette cubana y el productor mexicano.

Niurka y Bobby eran conocidos como “La Pareja Escándalo”

Recordamos todo el escándalo de la separación de Niurka Marcos y Juan Osorio Corría el año de 2003, y la cubana Niurka rompía el silencio ante nuestras cámaras acerca de su sonado divorcio del productor de telenovelas Juan Osorio, y su posterior romance con Bobby Larios. SUSCRÍBETE bit.ly/XLBK1r Síguenos en Twitter: twitter.com/ElGordoyLaFlaca Facebook: facebook.com/ElGordoyLaFlaca Ve más de El Gordo y la Flaca bit.ly/22osHJv No te pierdas El Gordo… 2017-02-17T23:34:25Z

En el año 2004, Niurka Marcos y Bobby Larios, llegan al altar para unir sus vidas durante dos años vivieron grandes experiencias laborales, desde realities, presentaciones, shows, que posicionaron aún más la imagen mediática de esta pareja en la televisión.

Niurka le envió mensaje a Bobby 'La invitación a Acapulco está en pié, pero sólo si me sirves de consolador'. Watch more videos from La Tijera at youtube.com/show?p=9qP_UiW6D2I 2010-01-13T20:07:58Z

En mayo del 2006 la pareja confirmó su divorcio. Durante su paso en la alfombra roja de los premios de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, Niurka señaló a la prensa que terminó con Larios por la inmadurez de él: “De pronto hacía berrinche y se salía de la casa dos hoas, después fueron seis, después se quedó en la casa de su mami y ya la última agarró su maleta y se fue”.

NIURKA LLAMA IMBÉCIL A BOBBY LARIOS Y CUENTA PORQUE LO DICE … 2019-11-08T04:17:25Z

La poca compatibilidad que existía entre ambos hizo que la cubana tomará la decisión de separarse del actor por lo que desde aquel momento vio imposible la oportunidad de una reconciliación: “Mi casa no es un burdel de entrar y salir cada vez que hagas un berrinche. De agarrar la maleta y te largas, además se me hace muy inmaduro”.

Bobby Larios cuenta su verdad

¡Fue un montaje! Bobby Larios revela que el inicio de su romance con Niurka fue solo por 'venganza' ¡#BobbyLarios revela que el inicio de su romance con Niurka fue un MONTAJE! Asegura que fue por un año fingieron el escándalo de ser amantes, ¿en venganza de #JuanOsorio? ¿Para sacar ventaja de sus polémicas declaraciones? Visita nuestro sitio web: imagentv.com Visita las redes de El minuto que cambió mi destino Facebook: bit.ly/2sRqHwy Twitter: bit.ly/2shZV1S… 2021-12-05T06:28:18Z

Este gran escándalo hizo que Bobby Larios se alejara de los medios de comunicación, tras varios años donde fue asediado por la prensa, el actor decidió romper el silencio 15 años después y relató que el inicio de su relación fue fingido. “Fue fingido en el principio, no sé cuantos meses, no teníamos intimidad, pero teníamos que estar juntos. A Niurka le deseo lo mejor porque en su momento me enamoré de ella y llegó el proceso de entendernos, porque era un monstruo encima de nosotros, tanta prensa”, confesó.

Esta polémica relación fue narrada por los medios de comunicación, Niurka Marcos acaparaba toda la atención e hizo que le valiera el título de “La mujer escándalo”, aunque su sinceridad ha hecho que Marcos sea querida por muchos y odiada por otros, ahora ella vuelve a la televisión de la mano de Telemundo al formar parte de la nueva temporada de La Casa de Los Famosos.