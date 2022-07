Natalia Alcocer se las canta a Daniella Navarro ¡Cara a cara!

Natalia Alcocer decidió romper el silencio y enfrentar a Daniella Navarro, ambas celebridades no se llevan bien desde el primer momento que se conocieron dentro de la casa. Ahora “La vikinga” decidió cantárselas sin anestesia a la venezolana ¿Qué se dijeron?

Toda está disputa se originó por los comentarios que ha hecho Daniella Navarro sobre el estilo de vida de la mexicana, a tal punto, que ha comentado que Alcocer es mala madre y que sólo le da prioridad a su a la ropa de marca y no le presta la debida atención a sus tres hijas. Asimismo este tipo de comentarios no es del agrado de la mexicana y decidió darle un parado a la venezolana.

Natalia Alcocer se enfrenta contra Daniella Navarro

La competencia ahora comienza a pasar estragos en los habitantes y todo indica que los sentimientos se encuentran a flor de piel. Desde el principio de la competencia Natalia Alcocer nunca terminó d encajar en el cuarto morado tanto así que pertenecía a ese bando pero al transcurrir las semanas y ser atacada por Laura Bozzo decidió unirse y aferrarse a Niurka Marcos y sus aliados. Ahora Natalia es una fuerte contrincante que se defiende de los distintos ataques recibido.

Daniella Navarro se defiende ante acusaciones

Daniella Navarro también es una fuerte contrincante que para en seco cualquier tipo de chisme o dimes o diretes que pueda existir pero en esta oportunidad fue la propia “Vikinga” que tomó la iniciativa decidió dar un parado a todos los comentarios que ha escuchado como rumor que la venezolana no ha tenido el valor de decírselos en su cara.

Daniella Navarro asegura que Natalia Alcocer es una “loca”

“Tus acciones referente a lo que has dicho en la casa y lo que has hecho en la casa para mi es inaceptable (…) lo mantendré siempre ¡Loca!” Fueron las palabras que utilizó Navarro ante las acusaciones de Natalia. Parece que no tuvieron miedo para enfrentarse y decirse las cosas en cara a cara. La fuerte personalidad de ambas hicieron que se encuentren en esta grande dispuesta donde ninguna dio su brazo a torcer.

Las redes sociales explotaron en contra de estas dos habitantes por el hecho de que son mujeres y deberían apoyarse. “Tanto que hablaron de Niurka Marcos pero hay otra peores”, “bravo Daniella la dejaste “lela” (mensa)”, “oh por Dios eso show , no les creo” los fanáticos no se quedan callados y responde antes todo lo que sucede dentro de la competencia. Esta en la novena semana de competencia nos encontramos en la recta final donde ya son 9 celebridades que se encuentran luchando en una agria convencía donde solo uno será el privilegiado de ser el ganador de esta temporada de La Casa de Los Famosos.