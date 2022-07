Daniella Navarro asegura que Salvador Zerboni lo tiene chiquito [VIDEO]

Daniella Navarro es una de las participantes más polémicas dentro de la competencia y su explosiva personalidad ha hecho de la venezolana una dura contrincante ahora decide hablar de Salvador Zerboni e hizo una confesión inesperada del actor.

Daniella Navarro muy cercana a Salvador Zerboni

Recordemos que Salvador Zerboni fue el líder de la semana y quiso compartir su premio con Daniella Navarro pese a que ellos tuvieron diferencias en el pasado todo indica que en este punto de la competencia andan buscando acercarse, uniendo fuerzas para permanecer aliados.Daniella Navarro se ha mostrado muy coqueta y cercana con Salvador Zerboni, en la suite presidencial, las cámaras de la competencia captaron como fue este acercamiento.

Daniella Navarro asegura que Salvador Zerboni lo tiene “chiquito”

Ahora Salvador ha decidido ser indiferente con Daniella y esto no ha sido del agrado de la venezolana, aunque solo entre ellos existió un encuentro de caricias y besos. Asimismo, Navarro decidió contar delante de las cámaras que Salvador lo tiene pequeño. “Cuando yo sentí ¡No mi amor!” Comentó la venezolana e inmediatamente indicó con sus manos de manera simbólica el tamaño de Zerboni.

“Su tamaño va con su masculinidad” aseguró Navarro para confesar que el actor mexicano conocido por sus papeles de villano en los melodramas lo tiene chiquito. A su vez, Las redes sociales no se hicieron esperar. “ Igual del tamaño del cerebro de ella, supongo”, “chiquito pero no lo probaste”, “me caía bien la Daniella pero ya no por bocona”. Todo Indica que los fanáticos creen que este comentario se debe al rechazo que sufrió por parte de Zerboni.

Daniella Navarro se encuentra mas cercana a sus compañeros

“Yo tengo que apartar mi sentimentalismo, no le ha importado mi objetivo que estoy aquí por mi hija, entonces a mi tampoco me tiene que importar. Me siento súper mal porque no me gusta decir mentiras (…) pero hay que empezar a jugar”. Fueron las palabras de Navarro sobre su rol dentro de la casa aunque ha desempeñado un puesto muy seguro porque eso le ha permitido estar a salvo por once semanas y todo indica que llegará a la gran final.

Daniella Navarro no tiene miedo de expresar, defender y apoyar su punto de vista y su extrovertida personalidad ha hecho que sea un punto de referencia de lealtad y autenticidad. Parece que los fanáticos desean que la venezolana llegue a la gran final porque siempre es salvada por el público y así lo hemos visto en las galas de eliminación.Estamos a tres semanas de que se acabe la competencia y cualquier cosa puede suceder ahora los ánimos entre los habitantes están calmados y comienzan a disfrutar de la estadía en la competencia, tanto ha sido esto, que Daniella Navarro empezó un acercamiento de agradecimiento hacia Nacho Cuando por tener un gesto de buena amistad con sus compañeros.