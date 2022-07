Laura Bozzo sigue lanzando ataques a Salvador Zerboni: Falsa amistad

La Casa de Los Famosos 2 arrancó su etapa final y ahora son seis la celebridades que siguen dando la batalla para decidir quién es el favorito y de esa manera llegar a la gran final. Laura Bozzo se perfila como la ganadora pero todo indica que su personalidad es tan cambiante que todo puede suceder.

Laura bozzo no confía en Salvador Zerboni y parece que no se llevan bien

En la décima primera semana de convivencia los habitantes deben nominar para que uno de sus compañeros salga de la competencia pero los grupos continúan reducidos y parece que las alianzas se desintegraron, aunque Laura Bozzo, Daniella Navarro y Salvador Zerboni aún siguen unidos pese a los ataques que han recibido por parte de la presentadora peruana.

En este punto de la competencia se ponen de acuerdo para saber cómo serán las nominaciones pero parece que Laura Bozzo esta de a toque con Salvador Zerboni y cualquier comentario pone a flor de piel los sentimientos. A su vez, Laura aseguró que no iba a votar en contra de Salvador y este respondió. “ Puedes hacerlo igual no importa” a lo que inmediatamente Laura comentó, “vez como me contesta” debido a que Daniella Navarro se encontraba en medio de la conversación.

Daniella Navarro no quiere estar en medio de sus amigos

Daniella Navarro ha sido muy cercana a Salvador Zerboni y Laura Bozzo pero ahora decidió dar una advertencia de la tensión que existe entre ambos. “Les suplico a los dos que no me pongan en el medio, los problemas que tengamos nosotros, los enfrentamos nosotros tres” comentó Navarro en relación a todas las emociones que están surgiendo dentro de la competencia.

Laura bozzo ataca nuevamente a Salvador Zerboni

Ahora la situación parece que dio un giro de 180 grados debido a que Laura en la última cena de los nominados al lado de Natalia Alcocer, Juan Vidal y Salvador Zerboni comenzó a discutir por defender a Daniella Navarro pero toda este revuelo hizo que la presentadora peruana atacara al actor mexicano tanto así que decidió pararse en frente de la cámara para dejar mal a Zerboni con el público.

“Esto si quiero dejárselo claro a todo mi público que me está viendo, si yo tengo que salir de esta casa y perder todo el esfuerzo (…) si yo salgo de esta casa por un desgraciado ¡Gracias!” Fueron las fuertes declaraciones que usó Bozzo y de las cuales también pone al descubierto que la presentadora peruana podría estar en peligro por su distinta personalidad.

Laura bozzo una mujer de muchos matices dentro de la competencia

La volatilidad de Laura Bozzo ha hecho que cada uno de los integrantes le tenga compresión y la abogada ha mostrado su lado más sensible, sintiendo como la convivencia cada vez le pasa factura a su personalidad y por eso es una de las celebridades que podría salir de la competencia. Todo este cambio de personalidad puede ser por Laura Bozzo se ha encontrado aislada del mundo exterior, cuando vivía en su natal Perú, mantuvo una detención domiciliaria por tres años por supuestamente estar implicada en una red de corrupción, este capitulo se volvió a repetir cuando estuvo aislada por tres meses por problemas legales. “La señorita Laura” vuelve a revivir los estragos de estar encerrada en la competencia y esto le pasa factura a su inestable personalidad.